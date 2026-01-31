به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین سادات حسینی رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با اشاره به اطلاعیه ساماندهی مصارف بهینه‌سازی ارزی تلفن همراه از سوی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: سامانه بهینه حدود چهار ماه بود که بسته شده بود با این اطلاعیه سامانه باز شد و همه شرکت ها می توانند به میزان یک چهارم سهمیه اقدام به ثبت سفارش کنند.

وی افزود: بر اساس این اطلاعیه در صورتی که سامانه بهینه باز و ارز ثبات پیدا کند به خاطر رقابت پذیری، کاهش قیمتی در بازار تلفن همراه خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ادامه داد: اکنون بازار تلفن همراه در رکود هست و هیچ خرید و فروشی و حتی خدماتی در حوزه تلفن همراه صورت نمی گیرد که بخشی به خاطر کاهش قدرت خرید مردم است.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، حسینی با بیان اینکه سهمیه واردات تلفن همراه ۲ میلیارد دلار است، گفت: از این مقدار یک میلیارد دلار محقق شده بود و شرکت ها اقدام به واردات کردند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران بیان داشت: برای یک میلیارد دلار بعدی، ثبت سفارش شده بود و از آنجایی که سهمیه بهینه تکمیل شده بود واردکنندگان نمی توانستند ثبت سفارش انجام دهند که اکنون با این اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، همه شرکت ها امکان ثبت سفارش برای یک چهارم سهمیه را دارند.