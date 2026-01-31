علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با تضعیف شرایط ناپایدار در جو منطقه، هوای استان از امروز شنبه تا ظهر روز دوشنبه، قسمتی تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی در بعضی ساعات وزش باد ملایم و رشد ابر رخ خواهد داد که به خصوص در مناطق سرد و مرطوب، همراه با تشکیل مه رقیق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوا تا صبح روز سه‌شنبه در غالب نقاط استان، روندی افزایشی خواهد داشت.

زورآوند از ورود موج بارشی جدید خبر داد و تصریح کرد: به دنبال وضعیت پایدار ذکر شده، سامانه بارشی دیگری از اواخر روز دوشنبه تا روز چهارشنبه، جو منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد که ضمن کاهش تدریجی دمای هوا، به تناوب سبب بارندگی همراه با وزش باد، رعدوبرق و تشکیل مه در سطح استان می‌شود.

وی با اشاره به زمان اوج فعالیت این سامانه بیان کرد: شرایط ناپایدار طی ساعاتی از ظهر سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار بوده و بارش، علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر، ممکن است در نواحی سردسیر نیز به شکل برف مشاهده گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان در خصوص وضعیت جوی در روزهای پایانی هفته گفت: در دو روز پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه)، به استثنای کاهش دما در صبح پنجشنبه که شرایط را برای تشکیل مه تقویت می‌کند و همچنین رشد ابر در بعضی ساعات، پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود؛ همچنین متوسط دمای هوا در روز جمعه به طور نسبی افزایش خواهد یافت