به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور ساماندهی مناطق حاشیه‌ای و بافت‌های ناکارآمد در استان بوشهر اقداماتی صورت گرفته و طرح‌های خوبی در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به وجود هزار و ۶۸۵ هکتار بافت ناکارآمد در استان بوشهر، بیان کرد: از این میزان ۳۸ هکتار مربوط به بافت تاریخی، ۷۷۰ هکتار سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ۸۷۷ هکتار بافت‌های فرسوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به وجود ۷۶۸ هکتار بافت ناکارآمد با ۴۵۶ هکتار سکونتگاه غیررسمی در شهر بوشهر، خاطرنشان کرد: ۴۶۲ هکتار بافت ناکارآمد با ۱۵۰ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در برازجان وجود دارد.

وی با اشاره به شناسایی بافت‌های ناکارآمد در ۱۲ شهر استان بوشهر، تصریح کرد: میزان بافت‌های ناکارآمد در دیر ۹۴ هکتار، خورموج ۶۶ هکتار، گناوه ۶۰ هکتار، اهرم ۴۴ هکتار، دیلم ۲۰ هکتار، کاکی ۱۵ هکتار، وحدتیه ۲۰ هکتار و چغادک ۲۰ هکتار است.

رستمی از اجرای طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در مجلات تنگ‌های سه‌گانه، سرتل، امامزاده، رایانی و ریشهر در شهر بوشهر خبر داد و افزود: طرح‌های متنوع عمرانی با همکاری شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در این مناطق اجرایی شده است.

وی از توسعه مراکز آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی در این مناطق خبر داد و اضافه کرد: ارتقای کیفیت فضای شهری، ساماندهی زیرساخت‌ها و مرمت و احیای ابنیه در این مناطق با جدیت دنبال می‌شود.