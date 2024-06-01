سیدمحمد میرزمانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده اظهار کرد: خوشبختانه با همگرایی بسیار خوبی که بین مدیران شهرستان حاکم است، پروژه‌هایی که در حوزه‌های مختلف طی سه سال اخیر توسط شهرداری تعریف شده بر اساس نیاز مردم و مردم محور کار بوده‌اند.

وی افزود: میزان اعتبار شهرداری گلستان در حال حاضر یک میلیارد تومان است و عملکرد شهرداری گلستان تقریباً با ۲۰ سال گذشته برابری می‌کند که این موضوع به همکاری مدیران شهری، شهرستانی و استانی برمی‌گردد.

شهردار گلستان با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمامی که رئیس‌جمهور شهید تاکید بر اتمام آن‌ها داشتند، سال گذشته تکمیل و به بهره‌برداری رسید، تاکید کرد: شهر گلستان با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر فاقد آرامستان بود که برای نخستین بار در دوره ششم مدیریت شهری گلستان، ساخت آن در دستور کار قرار گرفت و فاز نخست آن راه‌اندازی شد.

میرزمانی گفت: پروژه هدایت آب‌های سطحی از جمله پروژه‌های شاخص و حیاتی مجموعه شهرداری و شورا بود که عملیاتی شد.

وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی پنج سرای محله در نقاط مختلف شهر گلستان به همت مجموعه شهرداری و شورا در حال ساخت است، همچنین ۷۰ هزار متر مربع فضای اداری، فرهنگی، و ورزشی در دوره ششم مدیریت شهری اضافه شده و بالغ‌بر ۱۰۰ هزار متر مربع نیز فضای سبز جدید در حال ساخت قرار دارد.

شهردار گلستان با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور ضوابط بافت‌های فرسوده شهر گلستان بومی‌سازی و مردم‌محور شده، تصریح کرد: ساخت استادیوم ۱۰ هزار نفری، احداث گلخانه برای کسب درآمد پایدار شهری، ساخت مجموعه ورزشی و بوستان ویژه بانوان، ساخت جایگاه سوخت، ساخت سالن‌های ورزشی و بوستان‌ها و نهضت آسفالت و بهسازی معابر اصلی و فرعی و… از مهمترین فعالیت‌های عمرانی انجام شده و در حال اجرا در شهر گلستان است.