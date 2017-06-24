آغاز طرح «عیدانه کتاب» در کتابشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل این موسسه با اعلام این خبر گفت: دسترسی برابر و عادلانه به اقلام و فرآوردههای فرهنگی و هنری چون کتاب، لوازم صوتی و تصویری، نرم افزارهای اینترنتی و بازیهای سالم فکری یکی از مفاد منشور حقوق شهروندی است، برآورده شدن این امر مستلزم ایجاد شبکه توزیع محصولات فرهنگی و هنری در اقصاء نقاط کشور است، به نحوی که همه شهروندان ایرانی به صورت برابر و عادلانه به فرآوردههای فرهنگی دسترسی داشته باشند.
وی افزود: در کنار گسترش پایانههای فروش کتاب و محصولات فرهنگی، تامین محصولات فرهنگی مورد نیاز خانواده و اقشار ضعیف جامعه که از مفاد موکد منشور حقوق شهروندی است، یکی دیگر از دغدغههای مدیران و کارگزاران کتابشهر است، برای این منظور از سال ۹۴ تا به امروز بیش از صدها نمایشگاه و طرحهای فروش ویژه کتاب چون «عیدانه کتاب» در بیش از ۴۰ کتابشهر ایران برگزار کرده که در این نمایشگاهها و عیدانهها، محصولات فرهنگی با تخفیفهای ویژه در اختیار شهروندان عزیز قرار گرفته است.
به گفته شفیق، به مناسبت عید فطر، کتابشهر ایران طرح عیدانه کتاب را از امروز تا پایان هفته در شعب مختلف این مرکز به اجرا گذاشته است، که خانوادههای ایرانی میتوانند با مراجعه به این مراکز در اقصاء نقاط کشور از تسهیلات طرح عیدانه کتاب بهرهمند شوند.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاهها و ویترینهای «کتاب رمضان» در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: عیدانه کتاب، از امروز (شنبه ۴ تیر) به مدت یک هفته در شعبات مختلف فروشگاههای زنجیرهای کتابشهر برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای آشنایی با پراکندگی جغرافیایی فروشگاههای کتابشهر، دسترسی به نشانی و شماره تماس و نحوه بهرهمندی از مزایای این طرح، به نشانی اینترنتی www.ketabshahr.com مراجعه کنند.
مؤسسه کتابشهر ایران از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راهاندازی کرده است.
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