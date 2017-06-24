آغاز طرح «عیدانه کتاب» در کتابشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل این موسسه با اعلام این خبر گفت: دسترسی برابر و عادلانه به اقلام و فرآورده‌­های فرهنگی و هنری چون کتاب، لوازم صوتی و تصویری، نرم افزارهای اینترنتی و بازی­‌های سالم فکری یکی از مفاد منشور حقوق شهروندی است، برآورده شدن این امر مستلزم ایجاد شبکه توزیع محصولات فرهنگی و هنری در اقصاء نقاط کشور است، به نحوی که همه شهروندان ایرانی به صورت برابر و عادلانه به فرآورده­های فرهنگی دسترسی داشته باشند.

وی افزود: در کنار گسترش پایانه­‌های فروش کتاب و محصولات فرهنگی، تامین محصولات فرهنگی مورد نیاز خانواده و اقشار ضعیف جامعه که از مفاد موکد منشور حقوق شهروندی است، یکی دیگر از دغدغه‌­های مدیران و کارگزاران کتابشهر است، برای این منظور از سال ۹۴ تا به امروز بیش از صدها نمایشگاه و طرح‌های فروش ویژه کتاب چون «عیدانه کتاب» در بیش از ۴۰ کتابشهر ایران برگزار کرده که در این نمایشگاه‌­ها و عیدانه‌­ها، محصولات فرهنگی با تخفیف­‌های ویژه در اختیار شهروندان عزیز قرار گرفته است.

به گفته شفیق، به مناسبت عید فطر، کتابشهر ایران طرح عیدانه کتاب را از امروز تا پایان هفته در شعب مختلف این مرکز به اجرا گذاشته است، که خانواده‌­های ایرانی می‌­توانند با مراجعه به این مراکز در اقصاء نقاط کشور از تسهیلات طرح عیدانه کتاب بهره‌­مند شوند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه‌­ها و ویترین­‌های «کتاب رمضان» در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: عیدانه کتاب، از امروز (شنبه ۴ تیر) به مدت یک هفته در شعبات مختلف فروشگاه‌­های زنجیره‌ای کتابشهر برگزار می‌­شود و علاقه‌­مندان می‌توانند برای آشنایی با پراکندگی جغرافیایی فروشگاه‌های کتابشهر، دسترسی به نشانی و شماره تماس و نحوه بهره­مندی از مزایای این طرح، به نشانی اینترنتی www.ketabshahr.com مراجعه کنند.

مؤسسه کتابشهر ایران از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راه‌اندازی کرده است.