به گزارش خبرگزاری مهر، «نیمار» از هموطنش «پائولینیو» خواسته تا از تیم چینی جدا شده و به تیم فوتبال بارسلونا بپیوندد. پائولینیو در حال حاضر در تیم فوتبال گوانگژو اورگرانده چین بازی می‌کند و یکی از بازیکنانی بوده که از زمان روی کار آمدن ارنستو والورده در بارسلونا به این تیم نسبت داده شده است.

نیمار درباره او گفت: پائولینیو یکی از دوستانی است که من در فوتبال دارم و از او می‎خواهم برای بازی به بارسلونا بیاید. چون با بازیکنی مانند او که دوست من هم هست می‎توانیم به بردهای زیادی دست پیدا کنیم.

بارسلونا اولین پیشنهاد به مبلغ ۲۵ میلیون یورو را برای او ارائه داده که توسط باشگاه چینی رد شده است.

نیمار همچنین از تمدید قرارداد مسی هم خوشحال است: او نمی ‏تواند بارسا را ترک کند چون بهترین است. لئو بازیکن فوق‌‎العاده‎ای است.