۳۰۰ نفر در مسابقات قرآن کریم مرحله شهرستانی در زنجان شرکت کردند

حجت الاسلام فخر الدین خدابنده لو شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات قرآنی در حسینیه اعظم زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان زنجان در رشته حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل و حفظ موضوعی کل قرآن کریم رشته‌های بخش حفظ کل قرآن کریم و مسابقات در رشته حفظ در دو بخش خواهر و برادر برگزارشد.

وی اظهار کرد: در این مسابقات بیش از ۳۰۰ نفر خانم و آقا شرکت کردند و از هر رشته سه نفر به مرحله استانی مسابقات قرآن کریم اعلام به مرحله استانی اعزام می شوند و نتابج طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: رشته قرائت تحقیق تا مرحله کشوری برای خواهران و مرحله بین‌المللی برای برادران و رشته قرائت ترتیل تا مرحله کشوری برای خواهران و مرحله بین‌المللی برای برادران برگزار می شود.

خدابنده لو تاکید کرد: مسابقات در رشته‌های معارفی از جمله رشته حفظ حکمت نهج‌البلاغه در بخش‌های شهرستانی، استانی و کشوری که شامل حفظ و معارف ۸۰ حکمت از نهج‌البلاغه در بخش شهرستانی و حفظ و معارف ۱۱۰ حکمت از نهج‌البلاغه منابع این رشته بود.

وی به رشته‌های جشنواره‌ای مسابقات قرآن کریم اشاره کرد و گفت: رشته‌ دعاخوانی، اذان، مقتل‌خوانی گروهی قرآن کریم، هم سرایی دو یا چندزبانه، آثار کوتاه رسانه‌ای و انشاد انفرادی است و رشته دعاخوانی برای هر دو بخش خواهران و برادران و رشته اذان تا مرحله کشوری برای برادران و رشته‌های مقتل‌خوانی گروهی قرآن کریم، همسرایی دو یا چندزبانه، آثار کوتاه رسانه‌ای و انشاد انفرادی نیز با ارسال اثر به سازمان اوقاف برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌‎شود و افرادی که سن آنها زیر ۱۸ سال بوده ولی دانش‌‎آموز نیستند، نیز می‌توانند در مسابقات بزرگسالان و دانش‌آموزان بالای ۱۸ سال نیز در مسابقات دانش‌آموزی شرکت کردند.

خدابنده لو برلزوم استعدادیابی در زمینه فعالیت های قرآنی تاکید کردو افزود: اداره کل اوقاف و امورد خیریه بر تحقق این امر مهم برنامه ریزی لازم را دارد و در جامعه اسلامی باید توجه بیشتری به قرائت قرآن کریم شود و خداوند قرآن را چراغ هدایت بشری معرفی کرده ولی جایگاه و منزلت این کلام نورانی هنوز هم بر ما ناشناخته است.