آمریکا موشک بالستیک قاره پیما آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اِن بی سی نیوز»، ارتش آمریکا قرار است اوایل روز چهارشنبه یک موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) را از یک پایگاه هوایی در ایالت کالیفرنیا به طور آزمایشی پرتاب کند.

پرتاب آزمایشی این موشک بالستیک در فاصله ساعت ۱۲:۰۱ بامداد تا ۶:۰۱ صبح به وقت محلی از پایگاه نیروی هوایی «واندنبرگ» در ایالت کالیفرنیا صورت خواهد گرفت.

گفتنی است که فرماندهی جهانی نیروی هوایی آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هدف از این آزمایش موشکی «تأیید اعتبار و بررسی کارآیی، آمادگی رزمی و درجه دقت این سامانه تسلیحاتی است».

شایان ذکر است که کره شمالی هفته گذشته یک موشک بالستیک را آزمایش کرد که به ادعای پنتاگون و ارتش کره جنوبی، این موشک آزمایشی از نوع بالستیک قاره پیما بوده است.

در پی آن روز شنبه، آمریکا و متحدانش بمب افکنهای مافوق صوت و جتهای جنگنده خود را در یک نمایش قدرت ده ساعته علیه کره شمالی، بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآوردند.

بمب افکنهای «بی-۱» آمریکا نخست با پیوستن به دو جت جنگنده «اِف-۲» ژاپن بر فراز حریم هوایی این کشور پرواز کردند و سپس با پیوستن به چهار جت جنگنده «اِف-۱۵» کره جنوبی بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآمدند.

نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این مأموریت ۱۰ ساعته یک واکنش مستقیم به دو آزمایش موشکی کره شمالی در ماه اخیر بوده است.

تحلیلگران می گویند که موشک آزمایش شده کره شمالی در جمعه گذشته نشان داد که بخش وسیعتری از خاک آمریکا- شامل لس آنجلس و شیکاگو- در تیررس تسلیحات پیونگ یانگ قرار دارد.

«سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در خصوص احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه کره شمالی گفت که «تمام گزینه ها بر روی میز است»، اما دولت آمریکا «آنچه را که می خواهد انجام دهد، بطور علنی اعلام نمی کند».

سندرز در ادامه افزود که «نقطه تمرکز دولت کنونی آمریکا بر توقف برنامه هسته ای کره شمالی و ممانعت از تجاوز آنان باقی می ماند».