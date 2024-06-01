کاردار موقت سفارت سوئد به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اتهامات بی اساس و مغرضانه از سوی یک مقام سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران، کاردار موقت سفارت سوئد در تهران، عصر روز شنبه توسط دستیار اداره کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این احضار، مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات مبتنی بر اطلاعات غلط و القایی متأثر از رژیم صهیونیستی به وی ابلاغ گردید.

دستیار مدیرکل کل غرب اروپا همچنین در این ملاقات ضمن رد اتهامات وارده، خاطرنشان ساخت: انتشار ادعاهای بی پایه، نشان دهنده نیت برخی طرف‌ها برای تخریب روابط دیرینه دو کشور است. بر این اساس انتظار می‌رود مقامات سوئد نسبت به جریان‌های مشکوک بیش از پیش هوشیار باشند.

کاردار موقت سفارت سوئد در کشورمان گفت مراتب را فوراً به پایتخت خود منعکس خواهد کرد.