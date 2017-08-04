مدیریت کارگاه نویسندگی توسط مریل استریپ و اپرا وینفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مریل استریپ و اپرا وینفری قصد دارند تا از چندین فیلمنامه منتخب در یک برنامه حمایت کنند تا این آثار بتوانند به سینما یا تلویزیون راه پیدا کنند.

۱۲ پروژه منتخب قرار است در «کارگاه نویسندگان» توسط سازمان «زنان نیویورک در فیلم و تلویزیون» به دست بررسی سپرده شود.

این سازمان که از حضور زنان در فیلم‌های داستانی حمایت می‌کند با حضور مریل استریپ و اپرا وینفری برای سومین سال این پروژه را دنبال می‌کند.

این تنها برنامه در سراسر جهان است که راه‌اندازی شده تا از فیلمنامه زنان نویسنده بالای ۴۰ سال حمایت کند. این برنامه با همکاری شاخه شرقی انجمن نویسندگان آمریکا اجرا می‌شود.

گفته شده این کارگاه از ۱۴ تا ۱۷ سپتامبر دایر می شود و تهیه کنندگانی چون سوزان کارتسون که فیلم‌هایی چون «آنچه زن می‌خواهد» و «جایی که قلب هست» را ساخته، لیزا کورتس سازنده «گرانبها» و «بوکس‌باز در سایه» و کارولین کاپلان سازنده «نامه‌هایی به ژولیت» و نیز نویسندگانی چون ایمی فاکس نویسنده «انصاف» و آلکسیس آلکسانیان تهیه کننده «قطعاتی برای آوریل» در کنار مهمانان ویژه در آن حضورخواهند داشت.

در این کارگاه هم نشست و مباحثه تک به تک و نیز میزگردهایی درباره مسایل مختلف برگزار می‌شود.

اسامی ۱۲ فیلمنامه‌ای که در این کارگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند معرفی شده و شامل آثاری از پاملا فابین، هالی بریکس، لوری ویتاکر، شون تولسون و ... است.