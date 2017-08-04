افزایش نسبی دما برای اغلب استان ها/ آسمان تهران صاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هواشناسی از روز شنبه به بعد در بیشتر مناطق کشور به تدریج روند افزایش نسبی دما را خواهیم داشت.

براساس آخرین اطلاعات نقشه هواشناسی برای فردا در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی می شود. در بخشی از سواحل شمالی به ویژه غرب استان مازنداران و ارتفاعات البرز مرکزی، احتمال می رود در ساعت عصر شاهد افزایش ابر و بارندگی خفیف باشیم.

برای شرق و جنوب شرق کشور، افزایش شدت باد به ویژه در زابل و برای شمال سیستان و بلوچستان پدید گرد و خاک پیش بینی می شود. سواحل دریای عمان به ویژه نواحی شرقی این مناطق همراه با وزش باد و دریای متلاطم پیش بینی می شود.

برای استان تهران هم طی ۲۴ساعت آینده آسمانی صاف همراه با وزش باد ملایم پیش بینی می شود. دمای بیشینه هم برای پایتخت حدود ۳۵ درجه خواهد بود.