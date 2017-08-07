راه اندازی بندر خشک در قزوین با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با توجه به تصمیمات ستاد سرمایه گذاری استان قرار شد هر کدام از موضوعات کلان استان به یکی از دستگاه ها و نهادها سپرده شود تا امور مربوط به آن به طور جداگانه و به شکل انحصاری از طریق همان دستگاه پیگیری و تصمیم گیری شود.

وی افزود:موضوع راه اندازی بندر خشک در قزوین نیز به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان واگذار شده تا بتوانیم هرچه سریع تر نسبت به دریافت مجوز آن اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: قزوین به دلایل مختلف در راه اندازی بندرخشک دارای مزیت است به گونه ای که به غیر از حمل بار، افق تجارت بین المللی و رونق فضای کسب و کار داخلی در استان قزوین و استان های همجوار باز است.

حبیبی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه توسعه پنج ساله فقط برای راه اندازی دو بندر خشک مجوز داده شده که یکی از آنها در استان یزد است و به دنبال آن هستیم قزوین به عنوان استان دوم این بندر را ایجاد کند.

وی افزود: جانمایی این بندر در سند آمایش انجام و سه نقطه در استان برای آن پیش بینی شده و دراین میان هرچند بندر خشک موضوعی پدافندی و بارانداز ملی است اما به خودی خود نمی تواند اثرگذار باشد و حتما باید به یک بندر ساحلی متصل باشد که در این راستا با مسئولان بندر انزلی جلساتی داشته ایم و رایزنی ها برای اتصال به بندر انزلی صورت گرفته است.

حبیبی افزود: در تمام دنیا بنادر خشک روی مسیرهای ریلی قرار دارند از این رو احداث راه آهن قزوین، رشت به آستارا و راه آهن قم به قزوین سامانه حمل و نقل پیشرفته ای ایجاد شده و به تسریع در ساخت بندر خشک، توسعه اقتصاد و اشتغال در استان کمک خواهد کرد.



