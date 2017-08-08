استقبال شورای عالی صلح افغانستان از موضع عربستان در برابر طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، «عزیر الله دین محمد» معاون شورای عالی صلح افغانستان طی اظهاراتی گفت: هرچند روابط رسمی عربستان سعودی با طالبان مدت‌ها پیش قطع شده، اما این موضع عربستان برای دولت افغانستان قابل ستایش است.

وی افزود که دولت افغانستان چندین بار از عربستان خواسته بود که برای پایان جنگ در افغانستان نقش‌ خود را ایفا کند.

دین محمد در ادامه گفت که این اقدام عربستان یک موضع علنی و یک تغییر است و مورد پذیرش دولت افغانستان است.

وی افزود: اما در رابطه با اظهاراتی که در مورد دفتر قطر صورت گرفته، این‌گونه برداشت می‌شود که شاید این موضع به خاطر تنش ایجاد شده در روابط قطر و عربستان باشد.

افزون بر این «مشاری بن مزعل الحربی» سرپرست سفارت عربستان سعودی در کابل نیز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که عربستان از دولت مشروع فعلی در افغانستان حمایت می‌کند و هر گونه فعالیت تروریستی در مقابل این دولت را محکوم می‌کند.

وی افزود: عربستان اکنون طالبان را گروه تروریستی ضد دولت افغانستان می‌داند و این موضع رسمی ریاض است.

عربستان همچنین با دفتر سیاسی طالبان در قطر مخالفت کرد و گفت که این دفتر در راستای ایجاد ارتباط با کشورهای خارجی کار می کند.

این در حالی است که عربستان سعودی اولین کشوری بود که طالبان را به رسمیت شناخت و حتی متهم به حمایت مالی طالبان نیز بود.

اما «سید اکبر آغا» یکی از مقامات پیشین طالبان و رئیس شورای نجات افغانستان در این باره گفت که این موضع عربستان سعودی در برابر طالبان به جای فایده، زیانبار خواهد بود.

وی افزود که این اظهارات صرفا سبب به تعویق افتادن صلح در افغانستان و طولانی شدن جنگ خواهد شد.

کارشناسان روابط بین‌الملل نیز معتقدند که موضع جدید عربستان در برابر طالبان و مخالفت با دفتر قطر به‌ خاطر منافع سیاسی صورت گرفته‌ است.

در واقع اختلافات بین قطر و عربستان سبب شده تا عربستان با دفتر طالبان در قطر مخالفت کند و طالبان به‌ خاطر داشتن ارتباط با قطر یک گروه تروریستی خوانده شده‌ است.