مصدومیت یک نفر در کریت کمپ/ مصدوم دچار گازگرفتگی شد

نبی الله خون میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش سوزی کریت کمپ بخش غیزانیه اهواز که از حوالی ساعت ۱۱ و نیم امروز شروع شده بود در مرحله آخر اطفا قرار دارد و وضعیت تحت کنترل است.

وی افزود: بر اساس گزارش های اعلام شده گودالی که نفت و آب اضافه را به آن هدایت می کنند، آتش گرفته و متاسفانه یک نفر دچار گاز گرفتگی شده است.

فرماندار اهواز تصریح کرد: نیروهای شرکت نفت بلافاصله پس از آتش سوزی رخ داده با تمامی امکانات برای اطفای حریق بسیج شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حوضچه نفتی کریت کمپ بخش غیزانیه اهواز ساعت ۱۱ و نیم امروز دچار آتش سوزی شده و دقایقی قبل هم آتش سوزی اطفا شد.