آزاده نامداری بازداشت نشده است/فرار یکی از زندانیان 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محبی در جمع خبرنگاران در خصوص فرار یکی از زندانیان از اوین گفت: فردی از زندان فرار نکرده بلکه از بیمارستان فرار کرده بود و ۲ روز پیش دستگیر شد، جرم این فرد کلاهبرداری بود.

وی درباره ساخت مهدکودک در زندان نسوان گفت: مجوز و نیروی انسانی این کار را نتوانستیم فعلا محیا کنیم. به نظر ما بچه ها در کنار مادران باشند خیلی بهتر است و ما کودکان زیر ۲ سال را نگه می داریم.

محبی درباره اینکه بیشترین جرایم زندانیان مربوط به کدام جرم است گفت : بیشترین جرایم مربوط به مواد مخدر و بعد از آن سرقت و بعد از آن جرایم علیه اشخاص مهم است. در مورد مواد مخدر ۳/۶ و سرقت ۸/۶ درصد در سال جاری کاهش داشته ایم

وی افزود: پرونده های قدیم فقط مزاحمت تلفنی بود. ما در گذشته داشتیم پرونده ای که به دلیل فوت کردن و زنگ زدن و مزاحمت تلفنی برای خانم، همسرش به او شک کرد و این خانم خودسوزی کرد و ببینید یک مزاحمت تلفنی باعث فوت خانم شد.

وی خبر منتشره مبنی بر دستگیری آزاده نامداری در فرودگاه را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی را نداشتیم.

وی درباره اجرای طرح پابندهای الکترونیکی در زندان تهران گفت: هنوز به صورت عملیاتی اجرایی نشده و محل اجرای طرح اختصاص داده شده ولی برای تجهیزات و نیروی انسانی مشکل داریم.