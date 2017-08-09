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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

مدیر کل زندان های تهران:

آزاده نامداری بازداشت نشده است/فرار یکی از زندانیان 

آزاده نامداری بازداشت نشده است/فرار یکی از زندانیان 

مدیر کل زندان های استان تهران توضیحاتی را در خصوص فرار یکی از زندانیان ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محبی در جمع خبرنگاران در خصوص فرار یکی از زندانیان از اوین گفت: فردی از زندان فرار نکرده بلکه از بیمارستان فرار کرده بود و ۲ روز پیش دستگیر شد، جرم این فرد کلاهبرداری بود. 

وی درباره ساخت مهدکودک در زندان نسوان گفت: مجوز و نیروی انسانی این کار را نتوانستیم فعلا محیا کنیم. به نظر ما بچه ها در کنار مادران باشند خیلی بهتر است و ما کودکان زیر ۲ سال را نگه می داریم.

محبی درباره اینکه بیشترین جرایم زندانیان مربوط به کدام جرم است گفت : بیشترین جرایم مربوط به  مواد مخدر و  بعد از آن سرقت و بعد از آن جرایم علیه اشخاص مهم است. در مورد مواد مخدر ۳/۶  و سرقت ۸/۶ درصد در سال جاری کاهش داشته ایم

وی افزود: پرونده های قدیم فقط  مزاحمت تلفنی بود. ما در گذشته داشتیم پرونده ای که به دلیل  فوت کردن و زنگ زدن و مزاحمت تلفنی برای خانم، همسرش به او شک کرد و این خانم خودسوزی کرد و ببینید یک مزاحمت تلفنی  باعث فوت خانم شد.

وی خبر منتشره مبنی بر دستگیری آزاده نامداری در فرودگاه را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی را نداشتیم. 

وی درباره اجرای طرح پابندهای الکترونیکی در زندان تهران گفت: هنوز به صورت عملیاتی اجرایی نشده و محل اجرای طرح اختصاص داده شده ولی برای تجهیزات و نیروی انسانی مشکل داریم.

کد مطلب 4054197

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