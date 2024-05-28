مدیریت مدارس خیرساز کرمان به خیران واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار سه‌شنبه در بیست و ششمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان کرمان، اظهار کرد: خیران مدرسه ساز کار بسیار بزرگی انجام می‌دهند چراکه جدا کردن پول از انسان‌ها سخت است.

وی به گلایه خیران نیز اشاره و تاکید کرد: ساخت بعضی از مدارس خیرساز به علت محدودیت منابع دولتی عقب مانده است و این گلایه را بجا می‌دانیم.

فداکار تصریح کرد: بایستی کمک کنیم تعهدات آموزش و پرورش در تکمیل مدارس خیرساز تا حد امکان اجرا و بهره برداری از مدارس انجام شود.

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت مدرسه‌داری، تاکید کرد: وقفنامه های مدارس خیرساز باید به‌طور دقیق تنظیم شود.

فداکار ادامه داد: آموزش و پرورش در حد ممکن در چارچوب قانون اجازه می‌دهد اداره مدرسه به‌ویژه مدارس خاص به خیران واگذار شود.

وی گفت: باید بتوانیم مدیریت مدارس خیرساز را با استانداردها و سیاست‌های آموزش و پرورش به‌خیران واگذار کنیم تا مدارس توسط خودشان اداره شود.

استاندار کرمان تاکید کرد: اداره و مدیریت مدارس خیرساز باید بر اساس سیاست‌های آموزش و پرورش به خیران داده شود.

فداکار با بیان اینکه واگذاری مدیریت مدارس خیرساز به خیر را در کرمان آغاز می‌کنیم، گفت: خیران بهتر از دولت می‌توانند مدارس را مدیریت کنند.