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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۹

لحظه انهدام تانک‌های مرکاوا در نبرد زمینی غزه+ فیلم

لحظه انهدام تانک‌های مرکاوا در نبرد زمینی غزه+ فیلم

منابع فلسطینی تصاویری از لحظه انهدام تانک های پیشرفته مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی از سوی مبارزان مقاومت فلسطین در نبرد زمینی غزه، منتشر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس از هدف قرار دادن تانک مرکاوای اسرائیلی در جبالیا و در هم کوبیدن مواضع نظامیان صهیونیست در محورهای نبرد در شمال نوار غزه با گلوله‌های خمپاره خبر داده اند.

همچنین دفتر رسانه‌های جنگی مقاومت صحنه‌هایی از حملات خمپاره‌ای گروهان‌های قدس به نظامیان اشغالگر اسرائیلی در شرق جبالیا در شمال نوار غزه منتشر کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در جنگ غزه به شدت در حال تجربه ناکامی و شکست‌های متوالی در برابر مقاومت فلسطین است. در روزهای اخیر عملیات موشکی گسترده علیه تل آویو و همچنین کمین درهم شکننده جبالیا، محافل صهیونیستی را به شدت دچار شوک کرده است.

کد مطلب 6121283

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