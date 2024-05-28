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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۸

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده:

برداشت گل محمدی از گلستان‌های آباده آغاز شد

برداشت گل محمدی از گلستان‌های آباده آغاز شد

آباده - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده از آغاز برداشت گل محمدی از ۷۵ هکتار زمین‌های شهرستان آباده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امینی با اعلام این خبر گفت: برداشت گل محمدی از ۷۵ هکتار زمین‌های این شهرستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۰۰ تن گل تا اواخر خرداد برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: با فرآوری این محصول در کارگاه‌های نیمه صنعتی این شهرستان بیش از یک تن گلاب تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آباده بیان کرد: به سبب کم آب‌بر بودن و هزینه کم، کاشت این گیاه دارویی در سال‌های اخیر در این شهرستان توسعه یافته و جهاد کشاورزی کارگاه‌های آموزشی را برای کشاورزان برگزار می‌کند.

شهرستان‌های فیروزآباد، میمند، اقلید، نی‌ریز، بوانات، استهبان، شیراز و خرم‌بید از عمده شهرستان‌های دارای دشت گل‌محمدی در استان فارس هستند.

کد مطلب 6121063

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