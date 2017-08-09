  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

«پیشخدمت» برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره «الچه» شد

«پیشخدمت» برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره «الچه» شد

فیلم انیمیشن «پیشخدمت» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی فرنوش عابدی برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره «الچه» اسپانیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در چهلمین دوره جشنواره «الچه» اسپانیا که طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ جولای برگزار شد، فیلم انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره شد.

انیمیشن «پیشخدمت» داستان آشنای ارباب و رعیت را روایت می‌کند؛ ماجرای برخورد یک نویسنده با یک حشره غول‌پیکر یعنی یک سوسک، سوسک پیشخدمت می‌شود و کم‌کم می‌فهمد لایق شرایط بهتری است و همه‌چیز بازی را به هم می‌ریزد؛ مرد اما در تلاش حفظ شرایط است و متوجه می‌شود که این بازی قاعده‌ای ندارد... .

کد مطلب 4054226
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها