«پیشخدمت» برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره «الچه» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در چهلمین دوره جشنواره «الچه» اسپانیا که طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ جولای برگزار شد، فیلم انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره شد.

انیمیشن «پیشخدمت» داستان آشنای ارباب و رعیت را روایت می‌کند؛ ماجرای برخورد یک نویسنده با یک حشره غول‌پیکر یعنی یک سوسک، سوسک پیشخدمت می‌شود و کم‌کم می‌فهمد لایق شرایط بهتری است و همه‌چیز بازی را به هم می‌ریزد؛ مرد اما در تلاش حفظ شرایط است و متوجه می‌شود که این بازی قاعده‌ای ندارد... .