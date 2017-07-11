نامزدی انیمیشن «پیشخدمت» در جشنواره الچه اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «پیشخدمت» به کارگردانی فرنوش عابدی نامزد بهترین انیمیشن چهلمین دوره جشنواره الچه اسپانیا ٢٠١٧ شد.



این جشنواره اسپانیایی ۴۰ امین سال برگزاری را پشت سر می گذارد و از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ جولای برگزار می‌شود.

«پیشخدمت» داستان آشنای ارباب و زیردست را روایت می‌کند، ماجرای برخورد یک نویسنده با یک حشره غول‌پیکر، یک سوسک. سوسک پیشخدمت می‌شود اما کم کم می‌فهمد لایق شرایط بهتری است و همه چیز بازی را به هم می‌ریزد. مرد اما در تلاش حفظ شرایط است ولی متوجه می‌شود که این بازی قاعده‌ای ندارد.