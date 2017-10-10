«پیشخدمت» نامزد بهترین انیمیشن ۲ جشنواره جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی نامزد بهترین انیمیشن جشنواره فیلم کوتاه میامی فلوریدای آمریکا و نامزد بهترین انیمیشن جشنواره «کریستال پالاس» انگلیس شد.

این انیمیشن از نامزدهای نهایی جایزه فیلم کوتاه «کریستال پالاس» ۲۰۱۷ است که از مهمترین جشنواره های فیلم کوتاه لندن به شمار می رود و از ۲۷ اکتبر تا ۱۸ نوامبر برگزار می شود و برندگان را روز آخر معرفی می کند.

همچنین «پیشخدمت» به عنوان یکی از پنج نامزد بخش انیمیشن جشنواره فیلم کوتاه میامی انتخاب شده است.

جشنواره فیلم کوتاه میامی در بخش های داستانی، مستند، انیمیشن، تجربی و موزیک ویدیو جایزه می دهد که امسال شانزدهمین دوره این جشنواره از ۶ تا ۱۱ نوامبر در میامی برگزار می شود.

انیمیشن «پیشخدمت» داستان آشنای ارباب و رعیت را روایت می‌کند؛ ماجرای برخورد یک نویسنده با یک حشره غول‌پیکر یعنی یک سوسک، سوسک پیشخدمت می‌شود و کم‌کم می‌فهمد لایق شرایط بهتری است و همه‌چیز بازی را به هم می‌ریزد. مرد اما در تلاش حفظ شرایط است و متوجه می‌شود که این بازی قاعده‌ای ندارد ... .