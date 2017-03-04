«پیشخدمت» جایزه فیلم مستقل لندن را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، در رقابت جوایز فیلم مستقل لندن جایزه بهترین انیمیشن کوتاه ماه فوریه به انیمیشن ایرانی «پیشخدمت» به کارگردانی فرنوش عابدی از ایران رسید.

این جوایز هر ماه بهترین‌های جهان را انتخاب می‌کند. هدف از اهدای این جوایز معرفی بهترین کارگردان‌ها، نویسندگان، انیماتورها و بازیگران است.

برنده هر ماه یک لوح دیجیتال دریافت می‌کند. اسامی مجموع برندگان ماهانه سوم آوریل ۲۰۱۷ اعلام می‌شود تا در جشنواره و در رقابت سالانه شرکت کنند.

این انیمیشن از برگزیدگان سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران است و به عنوان بهترین فیلم پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران جایزه این بخش را دریافت کرد.

«پیشخدمت» داستان آشنای ارباب و زیردست را روایت می‌کند، ماجرای برخورد یک نویسنده با یک حشره غول‌پیکر، یک سوسک. سوسک پیشخدمت می‌شود اما کم کم می‌فهمد لایق شرایط بهتری است وهمه چیز بازی را به هم می‌ریزد. مرد اما در تلاش حفظ شرایط است ولی متوجه می‌شود که این بازی قاعده‌ای ندارد.

انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم مستقل لندن که از ۱۳ تا ۲۵ آوریل در لندن برگزار می‌شود نیز شرکت دارد.