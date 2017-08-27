نباید فقط پیام های منفی از خوزستان به سایر نقاط کشور صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده پیش از ظهر امروز در جشنواره شهید رجایی استان خوزستان عنوان کرد: امروز در جامعه ما بحث یک فرد نیست و در حوزه مدیریتی وجود افراد بسیار مطرح است که امیدوارم شاهد خدمتگزاری خوب مدیران و مسئولان باشیم.

وی افزود: در دیدار مقام معظم با اعضای هیئت دولت، داشتن نیت الهی در خدمت به مردم، انس با دعا و قرائت قرآن، داشتن روحیه جهادی توصیه شد؛ این روحیه جهادی در غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان موج می زند.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: مقام معظم رهبری در آن جلسه همچنین فرمایش داشتند که در دولت یک تیم باشید و در استان خوزستان هم این چنین است.

حسن زاده ادامه داد: ارتباط نزدیک با مردم، پرهیز از اشرافی گری، کمک به حرکت های مردمی، درنظر گرفتن کارآمدی، تدین، انقلابی بودن و داشتن برنامه مدون علمی، شجاعت و خطرپذیری از دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری بودند که در استان خوزستان بسیاری از آنها را داریم.

وی عنوان کرد: در حل مشکلات قطعی برق همه مدیران و دستگاه ها پای کار آمدند و این تلاش ها را باید منعکس کنیم؛ نباید فقط پیام های منفی از استان ارسال شود و این ایثار و خدمات رسانی ها را باید منعکس کرد.

امام جمعه موقت اهواز یادآور شد: اربعین، امروز برای استان خوزستان به یک اعتبار تبدیل شده است؛ هر کدام از مسئولان کشوری در ایام اربیعن به خوزستان آمدند اظهار خوشحالی داشته و با رضایت برگشتند.

حسن زاده در پایان گفت: خدمات رسانی در ایام اربعین هر ساله کامل تر می شود و از همه دستگاه های خدمات رسان در این حوزه تقدیر و تشکر می کنم.