۲ هزار و ۵۰۰ فضای پارک در شرق تهران مجهز به پارکومتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حیدرنیا با اعلام این مطلب افزود: با اجرای این طرح کنترل پارک حاشیه ای کاملا به صورت هوشمند انجام می شود و مدت زمان مشخص پارک خودروها در نقاط مختلف مشخص خواهد شد.

وی هدف از نصب پارکومتر در حاشیه خیابان ها را مطالعه دقیق پارک‌های خودرو و ایجاد نظم در پارکهای حاشیه ای عنوان کرد و افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی از تعداد خودروهای پارک شده، ایجاد عدالت در دریافتها و پرداختهای شهروندان و اصلاح الگوی مدیریت ترافیک با توجه به گزارشات دریافتی از دیگر اهداف اجرای این طرح است

معاون شهردار منطقه ۷ اظهار داشت: پارک‌های حاشیه‌ای در همه شهرهای توسعه یافته دنیا از اولویت‌های مدیریت ترافیک است که در شهر تهران نیز باید با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های درست در جهت افزایش ظرفیت معابر، مدیریت تقاضای سفر و در نهایت روان سازی ترافیک، هدایت و مدیریت شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در شهر تهران بخش زیادی از ظرفیت معابر توسط پارک‌های حاشیه‌ای اشغال می‌شود، ادامه داد: برخی از شهروندان خودروهای خود را به صورت شبانه روزی در کنار معابر و خیابان ها پارک کرده و از معابر شهری به صورت یک پارکینگ شخصی استفاده می کنند که این مساله باید به صورت جدی اصلاح شود.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ یکی از سیاست های مدیریت پارک حاشیه ای کاهش جذابیت سفر با خودروی شخصی و ترغیب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک است.