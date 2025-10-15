به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از معابر، کوچه‌ها و فضاهای عمومی منطقه ۲ تهران، متأسفانه سال‌هاست که توسط خودروهای رهاشده و فرسوده به اشغال درآمده‌اند. این خودروها که اغلب فاقد تردد بوده و صرفاً به محلی برای انباشت گردوغبار تبدیل شده‌اند، مشکلاتی جدی برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.

لازم به ذکر است معمولاً این خودروها در مقابل مجتمع‌های مسکونی، اماکن تجاری و اداری پارک شده‌اند و علاوه بر ایجاد سد معبر، به‌صورت طولانی‌مدت فضای شهری را اشغال کرده و چهره شهر را نازیبا کرده‌اند. مدیریت شهری منطقه ۲ بر آن است تا با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون، این مشکل قدیمی را حل کند، ازاین‌رو اجرای طرح با هماهنگی مقام قضائی آغاز شده است.

گفتنی است پیش از جمع‌آوری، اخطارهای لازم به مالکان این خودروها داده شده است و هدف نهایی این طرح، آزادسازی فضاهای عمومی برای استفاده بهینه شهروندان و ارتقای سطح کیفی زندگی در منطقه ۲ است. این طرح قرار است به‌صورت مستمر در تمامی محلات و گذرگاه‌های اصلی منطقه ادامه یابد.