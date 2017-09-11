به گزارش خبرنگار مهر، «میثم زارع» کشتی گیر کرمانشاهی وزن ۷۶ کیلوگرم تیم ملی توانست با کسب ۳ پیروزی متوالی و یک شکست در دیدار نیمه نهایی به دیدار رده‌بندی رقابتهای کشتی جوانان جهان یونان برسد و در دیدار رده بندی با پیروزی مقابل کشتی‌گیر اوکراینی مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

وی در اولین دیدار خود به مصاف «یامادا» کشتی‌گیر ژاپنی رفت و در دیداری حساب شده وی را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرد.

زارع در دومین دیدار خود مقابل «بنجامین گریل» از اتریش قرار گرفت و با کسب امتیاز ۱۰ بر صفر از سد این کشتی‌گیر نیز عبور کرد.

این کشتی‌گیر کرمانشاهی همچنین توانست با نتیجه ۱۰ بر ۳ بر «پراوین مالیک» از هند غلبه کند و به دیدار نیمه نهایی راه یابد.

اما متاسفانه در دیدار با «آرون بروکس» کشتی گیر آمریکایی نتیجه را ۱۲ بر یک به نفع حریف واگذار کرد و از راهیابی به مرحله فینال باز ماند.

و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۳ بر یک مقابل «الکساندر ویشنیاک» از اوکراین به پیروزی رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

لازم به ذکر است، تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و سه مدال برنز و ۵۳ امتیاز به مقام چهارم رقابت های کشتی جوانان جهان در یونان دست یافت.