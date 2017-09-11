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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۸

در رقابت‌های کشتی جوانان جهان صورت گرفت؛

کسب مدال برنز جوانان جهان توسط کشتی‌گیر کرمانشاهی

کسب مدال برنز جوانان جهان توسط کشتی‌گیر کرمانشاهی

کرمانشاه- «میثم زارع» کشتی‌گیر کرمانشاهی، مدال برنز رقابتهای کشتی جوانان جهان یونان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «میثم زارع» کشتی گیر کرمانشاهی وزن ۷۶ کیلوگرم تیم ملی توانست با کسب ۳ پیروزی متوالی و یک شکست در دیدار نیمه نهایی به دیدار رده‌بندی رقابتهای کشتی جوانان جهان یونان برسد و در دیدار رده بندی با پیروزی مقابل کشتی‌گیر اوکراینی مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

وی در اولین دیدار خود به مصاف «یامادا» کشتی‌گیر ژاپنی رفت و در دیداری حساب شده وی را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرد.

زارع در دومین دیدار خود مقابل «بنجامین گریل» از اتریش قرار گرفت و با کسب امتیاز ۱۰ بر صفر از سد این کشتی‌گیر نیز عبور کرد.

این کشتی‌گیر کرمانشاهی همچنین توانست با نتیجه ۱۰ بر ۳ بر «پراوین مالیک» از هند غلبه کند و به دیدار نیمه نهایی راه یابد.

اما متاسفانه در دیدار با «آرون بروکس» کشتی گیر آمریکایی نتیجه را ۱۲ بر یک به نفع حریف واگذار کرد و از راهیابی به مرحله فینال باز ماند.

و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۳ بر یک مقابل «الکساندر ویشنیاک» از اوکراین به پیروزی رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

لازم به ذکر است، تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و سه مدال برنز و ۵۳ امتیاز به مقام چهارم رقابت های کشتی جوانان جهان در یونان دست یافت.

کد مطلب 4083619

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