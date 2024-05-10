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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۲۴

وضعیت حضور مورایس در سپاهان مشخص شد

وضعیت حضور مورایس در سپاهان مشخص شد

عضو هیات مدیره باشگاه سپاهان ضمن تمجید از عملکرد ژوزه مورایس در این تیم، گفت: مورایس یک فصل دیگر با ما قرارداد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز میرحیدری عضو هیأت مدیره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اظهار داشت: فعلاً به لحاظ منطقی بیشتر روی جام حذفی تمرکز داریم.

او در مورد عملکرد سپاهان با مورایس گفت: مورایس مربی بزرگی است، برند سازی خوبی برای باشگاه سپاهان کرده و از بازیکنان جوان خوبی استفاده کرد، این زمینه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ ممکن است نقاط ضعفی وجود داشته باشد که شاید به ساختار فوتبال ما برگردد. در روند یک تیم پستی و بلندی وجود دارد، با وجود فشارهایی که این فصل به باشگاه سپاهان وارد شد.

عضو هیأت مدیره باشگاه سپاهان در پاسخ به سوال این‌که زندگی شخصی مورایس به سپاهان لطمه زد، تصریح کرد: ۳ بازیکن بازی قبلی اخراج شده و روز قبل بازی می‌گویند ۶ بازیکن را ندارید، این موضوع به زندگی شخصی مربی مربوط می‌شود؟ بازی با گل‌گهر و شمس‌آذر ۶ امتیاز از دست دادیم و اگر این امتیاز را داشتیم در جدول جایگاه خوبی داشتیم و اگر این اتفاقات نمی‌افتاد وارد یک سیکل بحران نمی‌شدیم.

او افزود: البته نمی‌خواهم در مورد اشتباه داشتن یا نداشتن صحبت کنم، مسائل شخصی بقیه را قضاوت نمی‌کنم و این‌که مدیریت باشگاه از چه زمانی خبردار شدند را نمی‌دانم.

میرحیدری در مورد ادامه همکاری با مورایس تصریح کرد: مورایس یک سال دیگر قرارداد دارد، ادامه همکاری مربوط به خواست ایشان و صحبت کردن برای برآورده کردن درخواست‌های وی است، یک سال دیگر قرارداد دارد، مربی نامداری است و باید ببینیم می‌توانیم به مسیری که هدف‌گذاری کردیم ادامه دهیم یا خیر، مورایس قرارداد دارد و فرض بر حضور ادامه‌دار وی است، اگر صحبتی در هیأت مدیره باشد، در مورد انجام خواسته‌های ایشان و طبق استراتژی باشگاه است، زود است در این مورد صحبت کنیم.

او با اشاره به اتفاقات بازی با پرسپولیس گفت: خیلی از حوادثی در این سال‌ها اتفاقات افتاد، به نحوه برگزاری مسابقات بود، ریشه حادثه سرباز احمدی این بود یک نفر خارج از میدان تصمیم گرفت هواداران دو تیم کنار یکدیگر بنشینند، در سال ۹۸ و همین بازی اخیر هواداران پرسپولیس را بالای سر هواداران سپاهان قرار دادند و بدنامی برای باشگاه‌ها ماند؛ نمایندگان ما در جلسه هماهنگی پیش از بازی این موضوع را تذکر داده بودند اما متأسفانه توجهی نشده بود.

او خاطر نشان کرد: رکن قضائی فدراسیون در این سال‌ها رأی‌های عجیب و غریب داده است، برای سرباز احمدی ۳ امتیاز کم کردند اما در بازی برگشت همین اتفاق برای هوادار سپاهان افتاد اما امتیازی کم نشد و پرسپولیس قهرمان شد؛ بنا بر مصلحت‌سنجی‌ها اتفاقاتی می‌افتد که در ذهن هواداران باقی می‌ماند، رفتار دوگانه در ذهن هواداران سپاهان است؛ رکن قضائی فدراسیون فوتبال در حوادث ابتدا به شدت هیجانی رفتار کرده‌اند و بعد از آن تعقل ایجاد شده است که این رویه دوگانه مشکل‌ساز است.

میرحیدری با اشاره به نقش رسانه در اتفاقات گفت: علیرغم وجود برخی برنامه‌های خوب در رسانه ملی اما متأسفانه برخی برنامه‌ها حتی در رسانه ملی بعضی حوادث را نشان می‌دهند و برخی را نشان نمی‌دهند و رسانه‌ها بر اساس منافع یا مصلحت برخی موارد را بازگو نمی‌کنند، هیچ مقررات مدونی در حوزه رسانه فوتبال نداریم.

او خاطرنشان کرد: در هیچ جا در ورزشگاه حین برگزاری بازی از هواداران مصاحبه نمی‌گیرند، فردی هست که به عنوان خبرنگار وارد ورزشگاه می‌شود، پشت دروازه سپاهان می‌نشیند و به بازیکنان سپاهان فحاشی می‌کند، این موضوع توهین به خبرنگاری است؛ در کنفرانس خبری بعد از بازی می‌خواستند اعصاب مورایس را خرد کنند در حالی که باید فنی سوال می‌کردند، باید نظارت بیشتری روی کار این خبرنگاران انجام شود.

عضو هیأت مدیره باشگاه سپاهان تصریح کرد: با رفتار جایگزین (استفاده از دودزا) توانستیم استفاده از ترقه را کم کنیم اما کمیته انضباطی این موضوع را تخلف تلقی می‌کند، همه باشگاه‌ها باید به سمت اصلاح رفتار بروند و رسانه‌ها نیز باید کمک کنند زیرا اصل فوتبال برای لذت بردن است و از لحاظ فنی باید به جایی برسیم که تماشاگر اصلاً ننشیند؛ باید به سمت اصلاح حرکت کنیم، اگر حوادث به تناسب در رسانه دیده نشود و برخورد متناسب نباشد، مشکلاتی ایجاد می‌شود.

کد مطلب 6101754
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • مسعود IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      20 1
      پاسخ
      سپاهانی نیستم ولی تک تک جمله ها درست بود و شرح حال واقعیت فوتبال ایران بود؛ واقعا نظرات و پیشنهادات خوبی ارائه کردن که باید در فدراسیون مد نظر قرار بگیرد
      • احسان IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
        15 6
        بنده پرسپولیسی دو آتیشه بودم ولی به جهت اینکه داوران به صورت وحشتناک به نفع این تیم صوت می‌زنند از این تیم بدم میاد و الان سپاهانی هستم اگر سپاهان قصد قهرمانی دارود باید آن قدر قوی باشد و از نیروهای آکادمی خودش استفاده کند که بر داور نیز غلبه پیدا کند
    • نیک یار IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      8 1
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      تا وقتی نگاه رنگی تو فوتبال هست..هزار سال دیگه درست نمیشه که بدتر میشه...
    • IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      6 5
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      مربی خوبی است ، مشکلاتی که این فصل سپاهان با آنها مواجه شد خارج از اختیارات این مربی بود
    • احسان IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      11 2
      پاسخ
      ببینید توپ یه متر وارد دروازه پرسپولیس میشه داور نمیگیره، گل آفساید میززند داور گل محسوب میکنه.... نمیگم سپاهان از داوری سود نبرده ولی پرسپولیس در این زمینه سور از مزس در آورده و همین عوامل باعث میشه اعصاب طرفداران تیم های دیگه خورد بشه
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      6 1
      پاسخ
      آفرین دقیقا صحیح هست روح فوتبال کشور و مسئولین مریض هست و تا این باشد فوتبالمان دنده عقب حرکت می کند قهرمانی های پوشالی،نصیب تیم های سوگلی خوزستان،مهد فوتبالیست های بزرگ
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
      4 0
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      همین جور فوتبال ماپیش بره روبه نابودی هستش فقط بخاطر اینکه باشگاههای شهرستانی بزرگ رانمیخواهندقهرمان شونددرصورتی که همین تیم های شهرستانی هستن که تیم ملی راقوی نگه میدارن وآکادمی قدرتمنددارند

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