گروه تعلیم و تربیت تمدن گرای طلاب تشکیل می شود

مسئول دفتر مطالعات راهبردی حوزه علمیه معصومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این دفتر در کنار کمیته های راهبردی، گروه های مطالعاتی تدوین شده است. این گروه ها علاوه بر ایده پردازی علمی، امکان ایجاد زیر ساخت های لازم برای تدوین برنامه های راهبردی را فراهم می کنند.

حجت الاسلام فلاح افزود: اولین گروه مطالعاتی با موضوع "گروه تعلیم و تربیت تمدن گرای طلاب" 29 آبان در محل این دفتر با حضور 6 نفر از پژوهشگران دارای تجربه عملی در موضوع تعلیم و تربیت حوزوی تشکیل شد.

وی افزود: این گروه های مطالعاتی در موضوعاتی دیگری مانند گزینش، امور اداری، آموزش، پرورش و پژوهش نیز تشکیل خواهد شد. هدف نهایی این گروه ها، ایده پردازی برای تدوین علمی این موضوعات در مدارس علمیه خواهد بود.