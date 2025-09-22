فراخوان عضویت هسته پژوهشی مطالعات حوزه و روحانیت با تأکید بر جنسیت

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، فراخوان جذب عضو برای هسته پژوهشی «مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با تأکید بر جنسیت» را منتشر کرد.
این فراخوان ویژه طلاب حوزههای علمیه خواهران استان قم است و با راهبری حجتالاسلام حسنزاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و مدیر مؤسسه مأوا، اجرا میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، از مزایای عضویت در این هسته پژوهشی میتوان به فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط، تسهیل انتشار آثار علمی برتر همراه با پرداخت حقالتألیف، معرفی اعضا به مراکز علمی و اعطای گواهی معتبر از سوی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان قم اشاره کرد.
شرایط پذیرش شامل فارغالتحصیل یا طلبه در حال تحصیل سطح ۴ در تمامی رشتهها، توانایی تحلیلی، انتقادی و نگارشی و سابقه پژوهشی مرتبط اعلام شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۲۵۳۱۱۵۶۲۷۰ تماس بگیرند.
گفتنی است این طرح با شعار «نقشآفرین، زمینهساز کنشگری طلاب در عرصههای اجتماعی» برگزار میشود.
