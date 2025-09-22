  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

فراخوان عضویت هسته پژوهشی مطالعات حوزه و روحانیت با تأکید بر جنسیت

فراخوان عضویت هسته پژوهشی مطالعات حوزه و روحانیت با تأکید بر جنسیت

مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، فراخوان جذب عضو برای هسته پژوهشی «مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با تأکید بر جنسیت» را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، فراخوان جذب عضو برای هسته پژوهشی «مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با تأکید بر جنسیت» را منتشر کرد.

این فراخوان ویژه طلاب حوزه‌های علمیه خواهران استان قم است و با راهبری حجت‌الاسلام حسن‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و مدیر مؤسسه مأوا، اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، از مزایای عضویت در این هسته پژوهشی می‌توان به فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط، تسهیل انتشار آثار علمی برتر همراه با پرداخت حق‌التألیف، معرفی اعضا به مراکز علمی و اعطای گواهی معتبر از سوی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان قم اشاره کرد.

شرایط پذیرش شامل فارغ‌التحصیل یا طلبه در حال تحصیل سطح ۴ در تمامی رشته‌ها، توانایی تحلیلی، انتقادی و نگارشی و سابقه پژوهشی مرتبط اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۲۵۳۱۱۵۶۲۷۰ تماس بگیرند.

گفتنی است این طرح با شعار «نقش‌آفرین، زمینه‌ساز کنشگری طلاب در عرصه‌های اجتماعی» برگزار می‌شود.

کد خبر 6597696
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها