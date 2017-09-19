اجرای نظام مند وظایف برای مقابله با بحران های جدید زیست محیطی

به گزراش خبرنگار مهر، علی خدادادی عصر امروز در نشست کارگروه امداد و نجات ستاد مدیریت بحران استان در سالن جلسات هلال احمر خوزستان اظهار کرد: ما مسائلی داریم که شاید بحران های غیرقابل انتظاری بودند که در سال های اخیر گریبان گیر خوزستان شدند.

وی افزود: یکی از این بحران ها بحران ریزگردها بود که تمامی فعالیت های زیست محیطی حوزه را در خوزستان تحت تأثیر خود قرار دارد که سال گذشته شاهد آن بودیم و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد، ولی با پیگیری های استاندار این مسائل در حال حل شدن است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: ولی ما هنوز برنامه مدونی در این خصوص در وزارت کشور به عنوان یک بحران که بخواهیم آموزش های پیشگیرانه را در این خصوص را مثل سیل و زلزله داشته باشیم نمی بینیم.

خدادادی یادآور شد: در بحث ریزگردها باید توسط ستاد بحران خوزستان پیگیری شود تا بتوانیم برنامه آموزشی مدونی در وزارت کشور برای مقابله با ریزگردها داشته باشیم.

وی با اشاره به پیاده روی اربعین حسینی (ع) و استقبال میلیونی مردم ایران از آن افزود: پیاده روی اربعین حسینی (ع) یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و مسلمانان جهان است که بزرگترین حرکت فرهنگی دنیا محسوب می شود و در دهه اخیر پررنگ تر شده که نگاه جمعیت هلال احمر در این زمینه فرهنگی است.

خدادادی تأکید کرد: این حرکت عظیم فرهنگی، قطعا نیاز به صیانت و حمایت دارد که هم نظام مند طراحی شده و هم نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و مسلمانان دنیا باشد.

وی ادامه داد: برای این کار باید وظایفی را طراحی و برنامه ریزی کنیم تا بتوان این حرکت را به صورت نظام مند به مرحله اجرا درآورد که در این راستا سه هدف را در حوزه های آموزشی پیشنهاد داده ایم که آموزش های خودامدادی و دیگرامدادی از جمله این اهداف و فعالیت ها است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به خطرات احتمالی تهدید کننده زائران اربعین حسینی در حوزه پدافند غیر عامل گفت: در حوزه پدافند غیرعامل شاید یکی از مسائلی که زائران را تهدید کند فعالیت سوء دشمنان با استفاده از سلاح بیولوژیک یا انتشار بیماری واگیردار به صورت فراگیر است که قطعا باید آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی کارگروه امداد و نجات شورای پدافندغیرعامل خوزستان با حضور نمایندگان دستگاه های عضو و به ریاست جمعیت هلال احمر و مدیرکل بحران استان برگزار شد.