«احلی من العسل» در سمنان برگزار خواهد شد/ استقبال۳۰هزار دانش آموز

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نحوه برگزاری همایش «احلی من العسل» در محرم۹۶، بیان کرد: این مراسم هرساله به مناسبت شهادت حضرت قاسم(ع) با عنوان شهادت شیرین‌تر از عسل برگزار می‌شود که در سال جاری نیز برنامه‌ریزی دسته روی هیئت عزاداری دانش‌آموزی در سطح استان سمنان انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه تاکنون سه نشست هماهنگی محوری برای برگزاری این همایش بزرگ برگزارشده است، افزود: احلی من العسل پنجم مهرماه مصادف با ششم محرم با حضور دانش‌آموزان پسر دوره اول و دوم متوسطه هم‌زمان با سراسر کشور در ساعت۹ صبح برگزار می‌شود.

حضور ۳۰هزار دانش‌آموز در همایش «احلی من العسل»

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه پیش‌بینی حضور ۳۰هزار دانش‌آموز در این آئین راداریم، تأکید کرد: ستاد هماهنگی سوگواره «احلی من العسل» استان با همراهی آموزش‌وپرورش، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، هیئت‌های مذهبی دانش‌آموزی، سازمان تبلیغات، سپاه و ... با برگزاری نشست‌هایی در راستای هماهنگی این مراسم اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

شریفی ترویج فرهنگ عاشورا را بزرگ‌ترین هدف «احلی من العسل» دانست و بیان کرد: شناخت نوجوانان و جوانان از شخصیت حضرت قاسم(ع) مهم‌ترین محور برگزاری این همایش معنوی بزرگ است که می‌توان آن را بزرگ‌ترین گردهمایی هیئت‌های مذهبی دانش‌آموزی در سطح کشور دانست.

وی افزود: دانش‌آموزان با حضور در این مراسم معنوی با سیره و راه شهید نوجوان دشت کربلا آشنا شده و مفاهیمی مانند ایثار، شهادت، ولایتمداری، حمایت از دین خدا و ... را می‌آموزند.

شهدای دانش‌آموز، محور «احلی من العسل»

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان سمنان گفت: در سال جاری به‌واسطه تقارن این ایام با هفته دفاع مقدس، محوریت برگزاری مراسم معنوی سالگرد شهادت نوجوان دشت کربلا حضرت قاسم(ع) که در ۱۳سالگی شهد نوشین شهادت را نوشیدند، ویژه‌برنامه‌هایی در راستای شناساندن شهدای دانش‌آموز و نوجوان استان نیز اندیشیده شده که درصدد اجرای آن‌ها هستیم.

شریفی تأکید کرد: باید از فرصت به‌دست‌آمده در تقارن این ایام با سالروز آغاز جنگ تحمیلی در راستای ترویج فرهنگ قدردانی از شهدا، بهره کافی را ببریم لذا «احلی من العسل» با رویکرد نوجوانان شهید انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان، افزود: برگزاری مراسم‌ دینی و مذهبی در مدارس سبب آشنایی نوجوانان و دانش‌آموزان بافرهنگ غنی اسلامی می‌شود و می‌تواند گرد یاس و ناامیدی را بر چهره دشمنان بپاشد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان سمنان گفت: مادامی‌که نوجوانان ما با مفاهیمی چون شهادت، ایثار، اهل‌بیت(ع) هیئت‌های مذهبی و ... همراه باشند از گزند دشمنان در امان هستند.