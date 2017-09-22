تجدید خاطره موشک باران داعش از کرمانشاه/ رژه کمر بسته های کُرد

به گزارش خبرنگار مهر، رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت نخستین روز از هفته دفاع مقدس صبح امروز در کرمانشاه برگزار شد.

مراسم رژه امسال استان کرمانشاه از تفاوتهایی نسبت به سال گذشته برخوردار بود که شاید مهمترین آن نمایش دستاورد های موشکی پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.

در این مراسم موشک پدافندی زمین به هوای برد بلند صیاد یک، موشک پدافندی زمین به هوای برد متوسط طائر یک و موشک زمین به زمین بالستیک شهاب ۲ از مقابل جایگاه عبور کرد تا نمایش اقتدار رزمندگان اسلام باشد.

همچنین موشک میان برد نقطه زن زمین به زمین زلزال نیز در رژه امروز نیروهای مسلح به نمایش در آمد تا خاطره ۶ شلیک اقدار به مقر داعش در دیرالزور از کرمانشاه را تداعی کند.

یکی دیگر از تفاوت های مراسم رژه امسال در کرمانشاه حضور طلاب رزمنده با عمامه و لباس رزم بود تا بار دیگر نشان دهد روحانیون در صف مقدم دفاع از کیان کشور آماده هستند. صحنه هایی که یاد و خاطره دفاع مقدس را زنده کرد

همچنین حصور رزمندگان قهرمان کُرد و عشایر کرمانشاهی در رژه نیروهای مسلح پیام وحدت و همدلی اقوام ایرانی در دفاع از انقلاب اسلامی را به جهان مخابره کرد.

مسئولین دولتی، فرماندهان نظامی و علمای حاضر در این مراسم به عنوان سخنران های مراسم رژه، بر وحدت، یکپارچگی و ایستادگی مسئولین و ملت مسلمان ایران در برابر جریان سلطه به تاسی از مکتب عاشورا تاکید کردند.