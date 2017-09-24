به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای «عاشورا و امروز ما» با همکاری انجمن اندیشه و قلم، خانه اندیشمندان علوم انسانی و بنیاد اندیشه و احسان توحید برگزار میشود.
این سلسله نشستها از شب ششم تا شب سیزدهم محرم، مصادف با ۴ تا ۱۱ مهر ۹۶ با سخنرانی صاحبنظران حوزه اندیشه دینی در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش ورشو برقرار است.
این نشستها هر شب از ساعت ۲۰ آغاز می شود و ساعت ۲۲ به پایان میرسد.
در دعوتنامهای که در اختیار رسانهها قرار گرفته، آمده است:
هر سال با حلول محرم، دلهای عاشقان بار دیگر به یاد سالار شهیدان می تپد و خستگان غوغای روزگار را جانی تازه می بخشد و تشنگان اخلاق و معنویت و عدالت را که بیش از همیشه محتاج معارف حسینی هستند، به سوی خود می خواند تا دیگر بار مسئولیت بزرگ رهروی اندیشه حیاتبخش حسین(ع) و زینب (س) را یادآور شود.
در ادامه نشستهای «عاشورا، نگاهی دیگر» در سال گذشته، امسال نیز در شبهای محرم به میهمانی اندیشه مکتب سالار شهیدان می رویم تا با بهره گیری از اندیشمندان و صاحب نظران اندیشه دینی و پژوهشگران فرهنگ عاشورا، به قیام حسینی از منظری متفاوت بنگریم و در کنار شور حسینی، از شعور حسینی نیز توشه برگیریم و در مباحث «عاشورا و امروز ما» دریابیم قیام جاوید اباعبدالله چه دستاوردی برای زندگی امروز ما دارد.
موضوعات بحث و سخنرانان این برنامهها به شرح زیر است:
سه شنبه ۴ مهر، شب ششم محرم؛ «دعا در عرفه، اجابت در عاشورا» سید محمدرضا بهشتی
چهارشنبه ۵ مهر، شب هفتم محرم؛ شناخت تاریخی فقهی قاتل امام حسین (ع) حجتالاسلام سید ضیاء مرتضوی
پنجشنبه ۶ مهر، شب هشتم محرم؛ گفتگو در آموزههای دینی و واقعه کربلا حجتالاسلام مهدی مهریزی
جمعه ۷ مهر، شب تاسوعا؛ بازخوانی هدف قیام امام حسین (ع) حجتالاسلام محمدتقی فاضل میبدی/ امام حسین ع و اصلاح امت علی مطهری
شنبه ۸ مهر، شب عاشورا؛
انقلاب، ارزش یا روش؟ (تحلیلی بر مبنای نهضت حسینی) حجتالاسلام محمد سروش محلاتی
یکشنبه ۹ مهر، شب شام غریبان؛ امام حسین ع و حیات انسانی حجتالاسلام مرتضی جوادی آملی
دوشنبه ۱۰ مهر، شب دوازدهم محرم؛
عاشورا، جلوه گاه زیبایی ها حجتالاسلام ناصر نقویان
موضوعات سخنرانی آغازین:
چرایی و چگونگی عاشورا از منظر منظومههای عاشورایی (۲ شب) مسلم نادعلی زاده
سیر مرثیه سرایی در ایران؛ اسماعیل آذر
مقاتل عاشورا(۳ شب) حجتالله جودکی
هنر و اخلاق در عاشورا اسماعیل بنی اردلان
ورود برای عموم علاقهمندان در این نشستها آزاد است.
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