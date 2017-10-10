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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۱

کایرا نایتلی جاسوس می‌شود/ کارگردان مشخص نیست

کایرا نایتلی جاسوس می‌شود/ کارگردان مشخص نیست

کایرا نایتلی بازیگر یک درام جاسوسی به تهیه کنندگی شرکتی می شود که پیشتر فیلم موفق «منچستر کنار دریا» را تولید کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کایرا نایتلی در نقش یک جاسوس در درامی جدید از کمپانی «K Period Media» که تولیدکننده «منچستر کنار دریا» بوده جلوی دوربین می رود.

این فیلم بر مبنای فیلمنامه ای اوریجینال ساخته می شود که کامیلا بلاکت نویسنده فیلمنامه سریال «دختر جدید» آن را نوشته است. هنوز کارگردانی برای این فیلم تعیین نشده است.

نایتلی پیشتر به عنوان یکی از تهیه کنندگان یک فیلم مستقل بی نام انتخاب شده بود. کمپانی تهیه‌کننده این فیلم به تازگی اعلام کرده بود فیلم «شارلاتان» را با بازی مت دیمون در نقش یک دکتر شارلاتان می سازد.

نایتلی به زودی با فیلم «پس‌آیند» و «کولت» فیلمی زندگینامه ای درباره رمان نویس فرانسوی و نویسنده رمان «گی گی» دیده می شود.

کد مطلب 4109503

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