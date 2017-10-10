خودروهای خودران نقاط کور را می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوبرگیزمو، محققان دانشگاه ام آی تی فناوری جدیدی را در یک دوربین به کار گرفته اند که به خودروهای خودران امکان می دهد بخش هایی از محیط پیرامونی خود را ببینند که پیش از این ممکن نبود.

دوربین یادشده با بررسی تغییرات تابش نور می تواند حدس بزند که در زوایای کور و غیرقابل دیدن چه موانع و اشیایی وجود دارد و بدین شکل از برخورد اتومبیل خودران با آنها جلوگیری می شود.

به عنوان مثال اگر فردی از پشت یک دیوار یا از گوشه ای غیرقابل دیدن از محیط اطراف به ناگهان به جلوی اتومبیلی خودران بپرد، دوربین ها و حسگرهای فعلی قابلیت شناسایی او را نخواهند داشت. اما دوربین جدید با سرعتی بالا و با بررسی تغییر وضعیت تابش نور حاصل از حضور این فرد می توانند هشدار لازم را به سیستم ترمز خودروی خودران منتقل کنند.

این دوربین با موفقیت در شرایط مختلف و از جمله در زمان بارش باران آزمایش شده و فناوری به کار گرفته شده برای تولید آن نیز ارزان قیمت است و انتظار می رود در آینده نزدیک در خودروهای خودران به کار گرفته شود.