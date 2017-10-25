پژمان بازغی با «بل بله» به «آهوی پیشونی سفید ۲» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی فیلمبرداری «آهوی پیشونی سفید ٢» در جنگل‌های ساری ادامه دارد که بازی پژمان بازغی در نقش «بل بله» به ‌عنوان یکی از شخصیت های اصلی فیلم سیدجواد هاشمی در مقام نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده آغاز شده است.

پژمان بازغی در این فیلم برای تصاحب آهوی پیشونی سفید تلاش می‌کند.

تصاویر اولیه این اثر سینمایی در دل جنگل‌های ساری و در کلبه‌هایی چوبی، داستان و ماجراهای آهو و پدر و مادرش را روایت می‌کند.

در خلاصه‌ داستان فیلم سینمایی «آهوی پیشونی سفید۲» آمده است: «اختاپوس» از درون یک غار، امورات قلعه را فرمانروایی می‌کند. او برای به دام انداختن آهوها و نوشیدن عصاره تن آن‌ها «بل بله» را به خدمت گرفته اما آهوها با نقشه‌ «پیشونی‌ سفید» از قلعه فرار می‌کنند. از سوی دیگر مادر «آهوی پیشونی‌ سفید» برگشته تا آهو را از «سالار» یعنی پدر خوانده‌اش پس بگیرد و «پیشونی‌سفید» به دلیل رنجش از سالار، می‌خواهد به پیش مادرش بازگردد اما...

محمدرضا شریفی نیا، لیلا اوتادی، پژمان بازغی، ترلان پروانه، ارسلان قاسمی، امیرغفارمنش، هومن حاجی‌عبدالهی، سیدجواد هاشمی، امیر سهیلی، امیررضا احمدی، ابراهیم شفیعی، داریوش پیرو، یوسف طاهریان، فرزانه زهره‌وند، رکسانا وطن‌خواه و ساناز نادری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

عوامل «آهوی پیشونی سفید۲» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید جواد هاشمی، مدیر تولید: ایرج طایفه، جانشین تهیه و دستیار اول کارگردان: عباس دلدار، دستیاران کارگردان: محمدرضا دستفال و فرزانه زهره‌وند، مدیر برنامه‌ریزی: یوسف طاهریان، مدیر تدارکات: مجید رنجبر، دستیاران تدارکات: رضا دهقان، علی جعفری، اهورا موسوی، طراح گریم: شهرام خلج، دستیاران گریم: سعید دهقانی، مهیار اعرج، شیده کردستانی، فراز کامرانی، طراح صحنه: علی شایانفر، آهنگساز: بهنام صبوحی، مدیرفیلمبرداری: فرشاد خالقی، دستیار اول فیلمبردار: احمدرضا گودوزی، دستیاران فیلمبردار: آرش موسوی، سهیل ملکی، امیرحسین واحدی، مهدی رسولی، علی حسینی و امیر محمدی، مدیرجلوه‌های ویژه بصری: محمدرضا نجفی امامی، دستیار تدوین: مهران گنبدلو، صدابردار: امیر پرتوزاده، دستیار صدابردار: پرویز جلیلی، مدیر صحنه: ابوذر شایان‌فر، دستیاران صحنه: بهادر زندلشنی و حامد آقاعلیخانی، عکاس: لیلا خوش‌کنار، مجریان طرح: بهارک رمضانی، مرتضی وطن‌خواه، طراح لباس: سحر گوران، دستیار اول لباس: مهسا امینی شکیب، دستیاران لباس: محمد خیرخواهان، ساناز نادری، منشی صحنه: مهران گنبدلو، ساخت دکور: حسین صفایی، عباس لطفی، خدمات: سیدمجتبی حسینی‌بصیر، سیدمحمد رستگار اصل، ابراهیم ذوالقدر، گروه روابط عمومی: مجید بهره‌مند، مریم احمدی و ندا ذوالفقاری.