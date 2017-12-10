فیلمبرداری «پیشونی سفید ۲» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «پیشونی سفید۲» به کارگردانی سیدجواد هاشمی و با بازی ساغر عزیزی در نقش اختاپوس در شهرک سینمایی غزالی به ایستگاه پایانی رسید.

تولید فیلم سینمایی «پیشونی سفید ۲» در ژانر کودک و نوجوان با خلق جلوه‌های ویژه بصری متفاوت در سینمای ایران پس از پشت سر گذاشتن بیش از ۲ ماه تولید و تجربه لوکیشن‌هایی همچون جنگل‌های ساری و غار علیصدر در شهرک سینمایی غزالی پایان یافت.

ساغر عزیزی بازیگر عرصه سینما و تلویزیون با پیوستن به این پروژه در روزهای پایانی فیلمبرداری، بازی در نقش اختاپوس را با گریم بسیار متفاوت بر عهده گرفت.

ترلان پروانه، ارسلان قاسمی، امیررضا احمدی، محمدرضا شریفی‌نیا، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، امیر غفارمنش، هومن حاجی‌عبداللهی، حسام نواب صفوی، ساغر عزیزی، امیر سهیلی، سیدجواد هاشمی، ابراهیم شفیعی، داریوش پیرو، یوسف طاهریان، رکسانا وطن‌خواه، فرزانه زهره‌وند و ساناز نادری در «پیشونی سفید ۲» ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و تدوینگر سید جواد هاشمی، دستیار تدوین: مهران گنبدلو، مدیرتولید: ایرج طایفه، جانشین تهیه و دستیار اول کارگردان: عباس دلدار، مدیربرنامه‌ریزی: یوسف طاهریان، منشی صحنه: مهران گنبدلو، دستیاران کارگردان: محمدرضا دستفال و فرزانه زهره‌وند، عکاس: لیلا خوش‌کنار، طراح گریم: شهرام خلج، دستیاران گریم: سعید دهقانی، مهیار اعرج، شیده کردستانی و فراز کامرانی، طراح صحنه: علی شایانفر، مدیر صحنه: ابوذر شایان‌فر، دستیار صحنه: حامد آقا علی‌خانی و بهادر زندلشنی، مجریان طرح: بهارک رمضانی، مرتضی وطن‌خواه، طراح لباس: سحر گوران، دستیار اول لباس: مهسا امینی‌شکیب، دستیاران لباس: محمد خیرخواهان و ساناز نادری، آهنگساز: بهنام صبوحی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، دستیار اول فیلمبردار: احمدرضا گودوزی، دستیاران فیلمبردار: ‌امیر محمدی، آرش موسوی، سهیل ملکی، امیرحسین واحدی، مهدی رسولی، علی حسینی، نیایش اسماعیلی، مدیر جلوه‌های ویژه بصری: محمدرضا نجفی امامی، صدابردار: امیر پرتوزاده، دستیارصدابردار: پرویز جلیلی، مدیر تدارکات: مجید رنجبر، دستیاران تدارکات: رضا دهقان، علی جعفری، اهورا موسوی، ساخت دکور: حسین صفایی، امید دهقان، خدمات: سیدمجتبی حسینی‌بصیر، سیدمحمد رستگاراصل، ابراهیم ذوالقدر و گروه روابط عمومی: مریم احمدی وندا ذوالفقاری.