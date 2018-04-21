«آهوی پیشونی سفید ۲» مرداد ماه اکران می شود/ تولید یک اثر جدید

سیدجواد هاشمی کارگردان و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جدیدترین اثر سینمایی وی آماده نمایش است، گفت: در تلاش هستیم تا هرچه سریعتر فیلم سینمایی «آهوی پیشونی سفید ۲» را در سینماهای کشور اکران کنیم.
وی بیان کرد: اگر شرایط فراهم شود این فیلم را مرداد ماه روی پرده سینماها می بریم.
این کارگردان سینما در پاسخ به این پرسش که آیا «آهوی پیشونی سفید ۲» را در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شرکت می دهد یا خیر، توضیح داد: باید دید زمان برگزاری این جشنواره دقیقا چه وقت خواهد بود، اگر زمان برگزاری این جشنواره با اکران فیلم همخوانی داشته باشد حتما این اثر را در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شرکت می دهم.
جواد هاشمی در پایان گفت: در تلاش هستم تا به زودی پروژه جدید سینمایی خود را جلوی دوربین ببرم که این اثر نیز در حوزه سینمای کودک و نوجوان است.
ترلان پروانه، ارسلان قاسمی، امیررضا احمدی، محمدرضا شریفینیا، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، امیر غفارمنش، هومن حاجیعبداللهی، حسام نواب صفوی، ساغر عزیزی، امیر سهیلی، سیدجواد هاشمی، ابراهیم شفیعی، داریوش پیرو، یوسف طاهریان، رکسانا وطنخواه، فرزانه زهرهوند و ساناز نادری در «آهوی پیشونی سفید ۲» ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان فیلم سینمایی «آهوی پیشونی سفید۲» آمده است: «اختاپوس» از درون یک غار، امورات قلعه را فرمانروایی میکند. او برای به دام انداختن آهوها و نوشیدن عصاره تن آنها «بل بله» را به خدمت گرفته اما آهوها با نقشه «پیشونی سفید» از قلعه فرار میکنند. از سوی دیگر مادر «آهوی پیشونی سفید» برگشته تا آهو را از «سالار» یعنی پدر خواندهاش پس بگیرد و «پیشونیسفید» به دلیل رنجش از سالار، میخواهد به پیش مادرش بازگردد اما...
