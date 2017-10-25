اجرای ۵ طرح ملی و ۳ طرح استانی توانمند سازی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره بی نیاز همزمان با برگزاری نشست تخصصی مشاورین امور بانوان ادارت آموزش و پرورش سراسر استان فارس گفت: با توجه به نقش محوری بانوان در خانواده ها هدف اصلی از اجرای طرح های ویژه توسط امور بانوان آموزش و پرورش فارس علاوه بر تحکیم بنیان خانواده، توانمند سازی دختران دانش آموز و بانوان فرهنگی در مقابله با آسیبهایی است که ممکن است آنان را تهدید نماید می باشد.

وی با اشاره به اینکه در راستای توانمند سازی دختران دانش آموز و بانوان فرهنگی استان، در سال تحصیلی جدید ۸ طرح ویژه ملی و استانی در استان به اجرا در می آید، گفت: از آنجا که آگاهی بخشی و توانمند سازی به زنان در خانواده موجب ارتقآئ توانمندی های کل خانواده می شود لذا با آموزش به زنان و دختران جامعه می توانیم اهداف چندگانه ای را دنبال کنیم که شاید اگر فقط این آموزشها به یک طیف خاص تعلق می گرفت به نتایج کمتری دست می یافتیم لذا لذا هرچه این آموزشها پربارتر و کیفی تر باشد قطعا نتایج بهتری خواهند داشت.

وی در تشریح طرح هایی که در سال تحصیلی جدید توسط امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش به اجرا در می آید گفت: طرح توانمندسازی دختران در مقابله با آسیبهای فضای مجازی، طرح توانمند سازی مشاورین مدارس دخترانه وطرح توانمندسازی مدیران مدارس دخترانه از طرح های استانی و طرح ارتقاء توانمندی بانوان سرپرست خانواده – طرح آموزش حقوق به دختران و پسران دانش آموز- طرح ارتقای سلامت جسمی و روانی دختران دانش آموز- طرح افزایش مهارتهای ارتباطی والدین با دختران و طرح کمک به دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل جزو طرح های ملی هستند که در حال اجرا می باشند.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش فارس در اموربانوان همچنین افزود: این نشست تخصصی به مدت دو روز با حضور مشاورین امور بانوان ادارات آموزش و پرورش فارس برگزار و طی آن علاوه بر تشریح فعالیتهای مورد نظر توسط مسئولین و کارشناسان ؛ شرکت کنندگان نیز به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند.

در این نشست تخصصی مدیرکل دفتر خانواده و امور زنان استانداری فارس نیز در سخنانی اظهارداشت: با توجه به آثار ارزشمند توانمند سازی بانوان در جامعه و ارتقاء دانش آنان طرح هایی با همین اهداف در سطح ملی، استانی و منطقه ای طراحی و به اجرا در می آید.

سیده معصومه دستغیب افزود: افزایش دانش و آگاهی بانوان و دختران جامعه با توجه به آسیبها و خطراتی که در جامعه آنان را تهدید می نماید می توانددر سلامتی روانی ، فرهنگی و اجتماعی جامعه بسیار مهم و تاثیر گذار باشد .لذا تمامی دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش در این زمینه بسیار م<ثر هستند.

وی با اشاره به برخی از طرح هایی که در حوزه آموزش و پرورش به اجرا در می آید گفت: تمامی این اقدامات با همراهی و همکاری مدیر کل و مسئولین آموزش و پرورش استان و شهرستانها صورت می پذیرد که جای تقدیر و تشکر دارد ، همچنین همراهی و همکاری تمامی نهادها و دستگاه های دیگر نیز می تواند در این خصوص تاثیر گذار بوده و موفقیتهای بیشتری را نصیب ما نماید.