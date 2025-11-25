فرماندار تنگستان: سنگ بنای تربیت در خانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سهشنبه در نشست توانمندسازی خانواده ویژه مادران دانشآموزان، این نشست را فراتر از یک جلسه، بلکه گامی عملی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانست و گفت: امروز مثل گذشته نیست و در مواجهه با جریانهای پیچیده فرهنگی و اجتماعی، وظیفه والدین بویژه مادران سنگینتر از هر زمان دیگری شده و خانه، محیط اول آموزش است، مادر، اولین و مؤثرترین معلم فرزند محسوب میشود، بنابراین، توانمندسازی مادران به معنای سرمایهگذاری مستقیم بر آینده شهرستان است.
فرماندار تنگستان با بیان این نکته که آموزش تنها محدود به دیوارهای کلاس درس نیست، اظهار کرد: همه افراد و اقشار جامعه در هر قشری نیاز به آموزش و مهارت آموزی دارند واین جلسات پلی است میان دانش روز و تجربه ارزشمند مادری؛ پلی که باید با همکاری مستمر آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی، مستحکمتر شود.
وی همچنین با تقدیر از فعالان این حوزه، بر حمایت قاطع دولت محلی از برنامههایی که به تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی بانوان نقشآفرین میپردازند، تأکید کرد و مادران را به تبدیل شدن به «مشاوران اولیه» فرزندان خود در مسیر درست تحصیلی و اخلاقی فراخواند.
این نشست به همت مشاور امور بانوان فرماندار و با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و با هدف ارتقا سطح آگاهی، تربیتی و مهارتی مادران ترتیب داده شده بود، محوریت ویژهای بر نقش کلیدی بانوان در شکلگیری هویت و موفقیت تحصیلی نسل آینده داشت.
