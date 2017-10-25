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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

تهرانگردی هنری با بازدید از گالری‌های پایتخت برگزار می‌شود

تهرانگردی هنری با بازدید از گالری‌های پایتخت برگزار می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: به منظور ترویج فرهنگ هنرگردی اولین تهرانگردی هنری با بازدید از گالری‌ها پایتخت برای علاقه‌مندان در روز چهارشنبه ۳ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، خسروآبادی با اظهار اینکه هنر زبان مشترک همه فرهنگ‌ها است گفت: هویت فرهنگی که امروز در موزه ها ی کشور به آن می بالیم  زایده ذهن خلاق هنرمندان ایرانی در طول تاریخ بوده است گفت: بازدید گردشگران فرهنگی را نباید تنها محدود به موزه ها و محوطه های تاریخی دانست بلکه دیددار از  آثار هنرمندان امروز نیز  می توانند برای آنها بسیار جذاب باشد.

خسروآبادی ادامه داد: گالری‌های فعال و خوبی در سطح شهر تهران فعال هستند که می‌توانند به یک مسیر گردشگری برای برگزاری تورهای گالری گردی تبدیل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با اعلام اینکه برنامه هنرگردی با مشارکت شهرداری ناحیه یک منطقه شش تهران برگزار می‌شود افزود: شهروندان می‌توانند به صورت رایگان با مراجعه به سایت این اداره کل در برنامه‌های تهرانگردی هنری که ماهانه برگزار می‌شود شرکت کنند.

کد مطلب 4124773

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