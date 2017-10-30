۶۰ درصد درآمد گروه طالبان از قاچاق مواد مخدر تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت که سود طالبان از تولید هروئین در افغانستان افزایش یافته و براساس آمارها ۶۰ درصد درآمد گروه طالبان از طریق قاچاق مواد مخدر تأمین می شود.

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به این موضوع، دلیل این افزایش را ساده بودن راه اندازی آزمایشگاه تولید هیروئین می داند که وسایل آن می تواند در درون یک مکان بسیار کوچک نیز جای بگیرد.

برا ساس این گزارش، پلیس افغانستان و نیروهای ویژه آمریکایی در سراسر این کشور در سال جاری به صورت تصادفی به این آزمایشگاه ها برخورده اند.

در ادامه این گزارش آمده است که افغانستان ۸۵ درصد مواد مخدر جهان را تولید می کند و این در حالی است که آمریکا تنها در سال جاری ۸ میلیارد دلار را برای مقابله با این پدیده هزینه کرده است.

لازم به ذکر است که گروه طالبان در سال ۱۹۹۴ اعلام کرده بود که با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند اما سود تجارت مواد مخدر این گروه را بر آن داشت که علاوه بر کشت این نوع مواد مخدر در تجارت و روند تولید آن دخیل نیز باشد.

گفتنی است که کشت مواد مخدر در افغانستان باعث شده است که مصرف این مواد در این کشور بالا برود. بر اساس گزارش ها در حدود ۳ میلیون شهروند افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند، این در حالی است که شبکه های پخش و توزیع مواد در سطح شهرهای این کشور به آسانی صورت می گیرد و نهاد ها قادر به کنترل آن نیستند.