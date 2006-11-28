اخترشناسان به کشف سیاه چاله ای در کهکشان راه شیری امیدوار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چنین انفجارهای گسترده ای از انرژی به اخترشناسان این اجازه را می دهد تا به یافتن احتمالی سیاه چاله ای در کهکشان راه شیری امیدوار باشند.

رصد خانه «اینتگرال» این رصد تاریخی را در 17 سپتامبر 2006 در مرکز اطلاعات علوم اینتگرال در سوییس انجام داده است. در این مرکز، اخترشناسان در قالب برنامه ای دائمی به بررسی و کنترل اطلاعات ارسالی از رصدخانه اینتگرال می پردازند.

رونالد والتر از اخترشناسان این مرکز و اخترشناس اصلی این پروژه علمی، فضایی گفت : این مرکز غول پیکر یکی از هیجان آورترین نقاط جهان برای رصد و بررسی دقیق تشعشعات گاما است. این انفجار به تدریج و طی چند روز نخست روشن تر شده و سپس فروکش کرده است.

به گفته اخترشناسان، این افروزش و فروکش روشنایی «منحنی نوری» نام داشت و به اخترشناسان این اجازه را می دهد تا به دنبال سیاهچاله ای در کهکشان را ه شیری باشند.

بر اساس گزارش یونیورس تودی، اکنون اخترشناسان می گویند که احتمالا صفحه ای از گاز و مواد در حال چرخش به دور یک سیاه چاله ناپایدار می شوند و بخشی از آن نیز فرو می ریزد که فرآیند یاد شده به تولید این انفجار منجر شده است.