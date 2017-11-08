پایان عملیات برداشت ذرت در مزارع شهرستان روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کامران کریمی از پایان عملیات برداشت ذرت در شهرستان روانسر خبرداد و گفت: ۲۷ هزار تن ذرت دانه ای از کشاورزان خریداری شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر افزود: بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت ذرت دانه ای اختصاص داشت

وی با بیان اینکه هفت مرکز خرید بدون هیچ مشکل و وقفه ای کار خرید ذرت را بر عهده داشتند، تصریح کرد: ۱۱۰ دستگاه کمباین مجهز به هد برداشت ذرت در سطح شهرستان روانسر کار برداشت ذرت از مزارع را انجام دادند.

مدیر جهاد کشاورزی روانسر در خصوص پرداخت وجه ذرت کاران روانسر اضافه کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد طلب کشاورزان ذرت کاراین شهرستان که ذرت آنها از طریق بورس به فروش رفته پرداخت شده است.

کریمی ادامه داد: در سال زراعی گذشته ۴۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی روانسر به کشت ذرت علوفه ای اختصاص داشت که بیش از ۲۵ هزار تن ذرت علوفه ای نیز برداشت شد

وی اظهار داشت: دهستان های حسن آباد و زالوآب به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت ذرت دانه ای را به خود اختصاص دادند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر از کاهش سطح زیرکشت ذرت در این شهرستان خبر داد و گفت: علت کاهش سطح زیرکشت ذرت در شهرستان روانسر خشکسالی های گذشته و کمبود منابع آبی است.

کامران کریمی افزود: تمام تلاش کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان این است که سطح زیر کشت زراعت های آبی پر مصرف را کاهش دهیم و کشت های پاییزه و با نیاز آبی کمتر را جایگرین کنیم.