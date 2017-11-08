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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

​نمایش پوسترهای یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی در عراق

​نمایش پوسترهای یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی در عراق

بیش از ۲۰۰ پوستر منتخب دوره های اخیر سوگواره هنر عاشورایی برای راهپیمایان اربعین حسینی در کشور عراق به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از پوسترهای منتخب و برتر یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی حوزه هنری که مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته اند، همزمان با برگزاری پیاده روی حماسی و مراسم بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق در معرض دید زائران قرار می گیرند.

 همچنین منتخبی از پوسترهای دوره های نهم و دهم این سوگواره که در حوزه تجسمی برگزار شده است، در این ایام نمایش داده خواهند شد.

تعداد آثار رسیده به ستاد مرکزی اربعین از سوی موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر به بیش از ۲۰۰ پوستر می رسد.

یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی حوزه هنری ۲۲ الی ۳۰ آبان ماه جاری با برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب تجسمی در حوزه های پوستر، پرچم، تصویرسازی و نقاشی برگزار می شود. دبیر هنری این رویداد محمدرضا دوست محمدی است.

کد مطلب 4138612

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