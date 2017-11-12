۱۷ دستگاه خودروی حمل قاچاق در دشتستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق طرح‌های مختلف و متنوعی را در سطح شهرستان دشتستان در دست اجرا داریم.

وی به افزایش کشف و ضبط کالای قاچاق در شهرستان دشتستان طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: توقیف خودروهای شوتی ویژه حمل کالای قاچاق در دستور کار است.

رضوی افزود: با توجه به حمل کالای قاچاق توسط خودروهای شوتی و همچنین وقوع چندین فقره تصادف در محورهای کلمه، بوشکان و تنگ ارم و در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کنترل محورهای مواصلاتی و توقیف خودروهای شوتی در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، انجام ایست بازرسی‌های موقت و گشت‌زنی عوامل انتظامی در محورهای کلمه و تنگ ارم طی ۷۲ ساعت گذشته تعداد ۱۷ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق(شوتی) توقیف شد.

سرهنگ رضوی اضافه کرد: از خودروهای توقیفی انواع کالای قاچاق شامل مواد غذائی، لوازم برقی و لوازم یدکی خودرو و لوازم آشپزخانه به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: در همین ارتباط ۲۰ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی تحویل مراجع قضائی شدند.