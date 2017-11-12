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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

فرمانده انتظامی دشتستان:

۱۷ دستگاه خودروی حمل قاچاق در دشتستان توقیف شد

۱۷ دستگاه خودروی حمل قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از توقیف ۱۷ دستگاه خودروی تندرو شوتی حامل کالای قاچاق طی ۷۲ ساعت گذشته در محورهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق طرح‌های مختلف و متنوعی را در سطح شهرستان دشتستان در دست اجرا داریم.

وی به افزایش کشف و ضبط کالای قاچاق در شهرستان دشتستان طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: توقیف خودروهای شوتی ویژه حمل کالای قاچاق در دستور کار است.

رضوی افزود: با توجه به حمل کالای قاچاق توسط خودروهای شوتی و همچنین وقوع چندین فقره تصادف در محورهای کلمه، بوشکان و تنگ ارم و در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کنترل محورهای مواصلاتی و توقیف خودروهای شوتی در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، انجام ایست بازرسی‌های موقت و گشت‌زنی عوامل انتظامی در محورهای کلمه و تنگ ارم طی ۷۲ ساعت گذشته تعداد ۱۷ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق(شوتی) توقیف شد.

سرهنگ رضوی اضافه کرد: از خودروهای توقیفی انواع کالای قاچاق شامل مواد غذائی، لوازم برقی و لوازم یدکی خودرو و لوازم آشپزخانه به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: در همین ارتباط ۲۰ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 4141841

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