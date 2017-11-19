به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله تاجیک اسماعیلی در جمع خبرنگاران با بیان این که ساماندهی ترافیک شمال تهران نیازمند مطالعه و بررسی های علمی است، اظهار داشت: تسهیلات حمل ونقلی نیاز اساسی یک جامعه برای رشد و توسعه است و با توجه به سرمایه عظیم لازم برای اجرای پروژه های شهری عدم وجود برنامه ریزی مناسب از همیشه حادتر شده است، لذا راه حل های موفق برای حل معضل ترافیک مستلزم فعالیت ها و برنامه ریزی درست و علمی متخصصین ترافیک است.

وی گفت: باید تلاش کنیم با مطالعه و بررسی های علمی و جامع، تردد شهروندان در محورهای پیاده و سواره با تسریع و تسهیل توام با ایمنی و آرامش باشد و از هر گونه اقدامی که باعث سلب آرامش مردم شود جلوگیری کنیم .

تاجیک اسماعیلی خاطر نشان ساخت : ترافیک تهران و تجریش را نمی توان به سادگی حل کرد ، ولی امیدواریم با ایده های مناسب آن را روان تر و متعادل تر کنیم.

شهردار منطقه یک تهران با اشاره به این که مسئولیت در شهرداری، به معنی تلاش مستمر در راستای خدمات رسانی به شهروندان ، ساکنین و مراجعین است تصریح کرد : در انجام وظایف و ماموریت ها تخصص، تعهد، کارآمدی و پاکدستی مهمترین معیارهای مدیریتی محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، محمد خردمند از معاونان حمل و نقل وترافیک مناطق شهرداری تهران به تازگی به عنوان معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری منطقه یک این شهر معرفی شده است.

پیش از این عبدالمطلب توجهی این مسئولیت را در منطقه یک تهران بر عهده داشت.