قدس قلب امت اسلام است/ اراده پولادین مسلمانان در مقابل استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبههای این هفته نماز عبادی و سیاسی جمعه بجنورد با اشاره به تصمیم ابلهانه و شیطانی آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت رژیم اشغالگر صهیونیستی، اظهار کرد: قدس، قلب امت اسلام است.
حجتالاسلام یعقوبی عنوان کرد: این اقدام آمریکا، عجز این کشور را نشان میدهد و علامت ضعف برای آمریکا است.
وی بابیان اینکه قدس خاستگاه انبیاء الهی بوده است، افزود: بهزودی مسلمانان به پیروزی خواهند رسید و با فتح قدس شریف، پشت سر مقام معظم رهبری نماز وحدت خواهیم خواند.
وی تصریح کرد: آمریکا با جنایتها و دخالتهایی که علیه کشورهای اسلامی انجام داده در دنیا دارد مطرح میشود و بهزودی صدای طبل رسوایی او دنیا را فرا خواهد گرفت.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: آبروی آمریکا، عربستان، انگلیس و سایر کشورهایی که زور و ستم به مردم یمن، غزه و غیره روا داشتند رفته است و امروز با این اقدامات میخواهند خود را از غرق شدن نجات دهند که افول قدرت در آنها را نشان میدهد.
حجتالاسلام یعقوبی گفت: مسلمانان امروز با یک اراده پولادین، عزم خود را جزم خواهند کرد و نمیگذارند تا استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل هر اقدامی را انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه امروز جهان اسلام به وحدت رسیده است، گفت: نخواهیم گذاشت قدس جای انسانهایی صهیونیسم قاتل و قصی القلب شود.
وی افزود: دشمنان اسلام تلاش میکنند تا این وحدت را از مسلمانان بگیرند و بذر اختلاف را در دلهای شیعه و سنی پرورش دهند که این توطئهای شوم و بینتیجه است.
امامجمعه بجنورد تصریح کرد: وحدت مانع رسیدن به هدف توطئه گران بینالمللی و استکبار میشود و مسلمانان امروز باید دوست شناس و دشمنشناس باشند.
نسل جوان یک سرمایه مهم اجتماعی است
حجتالاسلام یعقوبی بابیان اینکه نسل جوان در تاریخ انبیاء پیشتاز بودند، گفت: جوان در نگاه دین اسلام از جایگاهی برخوردار است که همواره بر توجه به آنها تأکید شده است.
وی با تأکید بر اینکه مشورت با جوانان نباید فراموش شود، تصریح کرد: نسل جوان برای هر کشوری که بخواهد به سرافرازی، توسعه و تکامل دست یابد، یک سرمایه مهم اجتماعی است.
وی با اشاره به روایتهایی که در دین اسلام در خصوص این سرمایههای اجتماعی بیانشده است، خطاب به جوانان اظهار کرد: فرصت جوانی را قدر بدانید و در این مدت به تزکیه نفس، علم و تربیت بپردازید.
امامجمعه بجنورد از حضرت مریم و حضرت یوسف بهعنوان دو الگوی قرآنی برای دختران و پسران جوان یادکرد و افزود: جوانان با پیروی از این دو الگو، خداباور باشند و در لغزشهای مسیر زندگی توبه کنند.
حجتالاسلام یعقوبی عنوان کرد: امروز جوانان، هدف دشمن و شیاطین عالم قرارگرفتهاند که باید مواظب بود تا با دانههای آنان، جوانان ما در دام گرفتار نشوند.
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