به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباس آخوندی با بیان اینکه امسال ۵ مرکز استان در کشور را به شبکه حمل و نقل ریلی وصل می کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه این طرح‌ها ۹۰ درصد پیشرفت داشته اند که همه آنها، امسال به بهره برداری رسیده و زیر بار می روند.

وی افزود: طبق این برنامه، اقدامات اجرایی کرمانشاه به اتمام رسیده و همدان نیز مورد بهره برداری قرار گرفته و کار ارومیه، قزوین رشت و مسیر جدید میانه به بستان آباد و از آنجا به سمت تبریز هم در دست اجرا است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال ۵۱۶ کیلومتر ریل جدید افتتاح می شود، افزود: با توجه به کارهایی که سال گذشته تمام شد، اما به بهره برداری نرسید امسال ۹۱۹ کیلومتر راه آهن جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد.

آخوندی با بیان اینکه برای ۶ هزار و ۸۰۰ واگن باری قرارداد همکاری با روس ها داریم که بخش اعظم این واگن ها در ایران ساخته می شود، افزود: برای سه سال آینده، بخش عمده واگن سازی ایران مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و همین الان هم فعال است.

وی خاطرنشان کرد: با شرکت مشترک ایرانی و کره ای قرارداد ساخت ۵۴۰ واگن برای استفاده در حمل و نقل حومه ای به امضا رسانده ایم؛ ضمن اینکه قراردادهای جدید خرید و ساخت واگن های مسافری با آلمان ها، روس ها و کره ای ها هم در دست اقدام داریم.