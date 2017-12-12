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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۷

آخوندی اعلام کرد:

روس‌ها ۶ هزار و ۸۰۰ واگن باری برای ایران می‌سازند

روس‌ها ۶ هزار و ۸۰۰ واگن باری برای ایران می‌سازند

وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد ساخت ۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه واگن باری با روس ها داریم که بخش اعظم آن، در ایران ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباس آخوندی با بیان اینکه امسال ۵ مرکز استان در کشور را به شبکه حمل و نقل ریلی وصل می کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه این طرح‌ها ۹۰ درصد پیشرفت داشته اند که همه آنها، امسال به بهره برداری رسیده و زیر بار می روند.

وی افزود: طبق این برنامه، اقدامات اجرایی کرمانشاه به اتمام رسیده و همدان نیز مورد بهره برداری قرار گرفته و کار ارومیه، قزوین رشت و مسیر جدید میانه به بستان آباد و از آنجا به سمت تبریز هم در دست اجرا است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال ۵۱۶ کیلومتر ریل جدید افتتاح می شود، افزود: با توجه به کارهایی که سال گذشته تمام شد، اما به بهره برداری نرسید امسال ۹۱۹ کیلومتر راه آهن جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد.

آخوندی با بیان اینکه برای ۶ هزار و ۸۰۰ واگن باری قرارداد همکاری با روس ها داریم که بخش اعظم این واگن ها در ایران ساخته می شود، افزود: برای سه سال آینده، بخش عمده واگن سازی ایران مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و همین الان هم فعال است.

وی خاطرنشان کرد: با شرکت مشترک ایرانی و کره ای قرارداد ساخت ۵۴۰ واگن برای استفاده در حمل و نقل حومه ای به امضا رسانده ایم؛ ضمن اینکه قراردادهای جدید خرید و ساخت واگن های مسافری با آلمان ها، روس ها و کره ای ها هم در دست اقدام داریم.

کد مطلب 4169589

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