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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

تخصیص ۹۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی فاضلاب «دره مرادبیک» همدان

تخصیص ۹۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی فاضلاب «دره مرادبیک» همدان

همدان - نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی فاضلاب «دره مرادبیک» همدان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرخجسته صبح شنبه در گفتگو با مهر با اشاره به بازدید صورت گرفته از روستای دره مرادبیک و شنیدن مسائل و مشکلات اهالی روستای دره مرادبیک گفت: مشکل جمع آوری فاضلاب در روستاها به یک معضل اساسی تبدیل شده و بوی تعفن و بسیار بد آن فضای روستا را مسموم کرده و جلوه ای نامناسب به محیط فیزیکی روستا داده است.

وی با بیان اینکه دره مرادبیک باید از سیستم دفع فاضلاب شهری بهره مند شود، عنوان کرد: فاضلابی که درطبیعیت ریخته می شود موجب به خطر انداختن سلامت اهالی منطقه و آلوده کردن آب رودخانه دره مرادبیک شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با قدردانی از شرکت خدمات آب و فاضلاب روستایی در راستای آبرسانی و تجیهز سیستم فاضلاب روستاییان این شهرستان و رضایتمندی مردم از نحوه عملکرد این مجموعه بر پیگیری تامین اعتبار لازم و تسریع در تکمیل سیستم فاضلاب روستایی تاکید کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تخصیص ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی فاضلاب این روستا و قدردانی از شرکت خدمات آب و فاضلاب روستایی در راستای آبرسانی و تجهیز سیستم فاضلاب روستایی این شهرستان افزود: با اجرای این طرح مشکل دفع فاضلاب دره مرادبیک تا حد زیادی مرتفع و از نفوذ فاضلاب به منابع آب ارزشمند این روستا جلوگیری می شود.

خجسته همچنینبه بازدید از سالن ورزشی چند منظوره دره مرادبیک اشاره کرد و بابیان اینکه توجه به ورزش جوانان در نقاط کم برخوردار باید از اولویت های اداره ورزش و جوانان باشد، اظهار داشت: ورزش موجب نشاط و سرزندگی در بین جوانان و نوجوانان شده و خود عاملی در نهی از منکر از فسادهای جامعه می شود.

امیرخجسته در ادامه عنوان کرد: از اعتبار مصوب ۴۳۰ میلیون تومانی این پروژه طبق پیگیری های به عمل آمده تنها قریب ۲۲۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده و مابغی مبلغ در نظر گرفته برای تکمیل آن همچنان به قوت خود باقی مانده است.

کد مطلب 4173284

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